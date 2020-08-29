Akşam Postası | 29 Ağustos 2020
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29 Ağustos 2020, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına vesile oldu. -Devamını oku...
- İstanbul'da sünnet, kına ve nişan törenleri için kısıtlama. -Devamını oku...
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması. -Devamını oku...
- Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece oldu. -Devamını oku...
- Selin ortasında kalan aile helikopter ile yardımı kabul etmedi, sebebi sonradan ortaya çıktı. -Devamını oku...
- Öğretmeninin yaptığı tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi. -Devamını oku...
Dünya
- Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme. -Devamını oku...
- Çin'de otel çöktü, 5 kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku...
Magazin
- Serdar Ortaç: Annem Seçil'i sevdi ama evlilik düşünmüyorum. - Devamını oku...
- Sihirli Annem dizisinde Ceren rolüyle hafızalara kazanın Gizem Güven'in kına gecesi yaptı. - Devamını oku...
- Serenay Sarıkaya’nın iki yıldır üzerinde çalıştığı ‘Bergen’ filmi, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - Devamını oku..
- Son dönemde popülaritesi artan Çeşme, sanat, spor ve iş dünyasının ünlü isimlerinin ikinci adresi oldu. Hal böyle olunca Çeşme'deki emlak piyasasında da müthiş bir yükselme oldu. - Devamını oku...
- Melih Mahmutoğlu, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Damla Çakıroğlu'na evlenme teklifi etti. - Devamını oku...
Spor
- Fenerbahçe'den 25 günde 11 transfer -Devamını oku...
Eğlence
- Çabuk acıktıran 16 tehlikeli yiyecek-Devamını oku...
- Lüks moda devi Louis Vuitton hakkında bilmediğiniz 16 detay-Devamını oku...
- Erkekleri neden rahat bırakmalıyız?-Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yeşil mercimek çorbası
- Turplu lahana sarması
- Kastamonu pilavı
- Şam tatlısı
Günün videosu: Bursa’da üniversite öğrencisi Adnan Çobanoğlu ve Emrah Kahveci, duvarları boyayarak değil, tornavida ve çekiçle kırarak, resim yapıyor. İki öğrencinin bir kafenin duvarına aynı yöntemle yaptığı Frida Kahlo portesi ise ilgi gördü.
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