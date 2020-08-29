Türkiye Akşam Postası | 29 Ağustos 2020

Akşam Postası | 29 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 29 Ağustos 2020

Akşam Postası'yla günün önemli gelişmelerini takip etmek çok kolay. Başlıklar altında toplanan önemli haberlerin detaylarına ulaşabilirsin. İşte Akşam Postası.

29 Ağustos 2020, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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  • Melih Mahmutoğlu, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Damla Çakıroğlu'na evlenme teklifi etti. - Devamını oku...

Spor

Eğlence


Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yeşil mercimek çorbası
  • Turplu lahana sarması
  • Kastamonu pilavı
  • Şam tatlısı

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Bursa’da üniversite öğrencisi Adnan Çobanoğlu ve Emrah Kahveci, duvarları boyayarak değil, tornavida ve çekiçle kırarak, resim yapıyor. İki öğrencinin bir kafenin duvarına aynı yöntemle yaptığı Frida Kahlo portesi ise ilgi gördü.



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