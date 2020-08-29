Akşam Postası | 29 Ağustos 2020

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Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme. -Devamını oku...

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Melih Mahmutoğlu, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Damla Çakıroğlu'na evlenme teklifi etti. - Devamını oku...

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yeşil mercimek çorbası

Turplu lahana sarması

Kastamonu pilavı

Şam tatlısı

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Günün videosu: Bursa’da üniversite öğrencisi Adnan Çobanoğlu ve Emrah Kahveci, duvarları boyayarak değil, tornavida ve çekiçle kırarak, resim yapıyor. İki öğrencinin bir kafenin duvarına aynı yöntemle yaptığı Frida Kahlo portesi ise ilgi gördü.





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