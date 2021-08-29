Akşam Postası | 29 Ağustos 2021

Tarihi an! TİHA'ya ilk imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan attı. Devamını oku...

Uzaktan eğitim kararı! YÖK duyurmuştu açıklamalar peş peşe geldi…Devamını oku...

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda seyahat edecek yolcular için 6 Eylül'den itibaren aşı kartı veya negatif PCR testinin zorunlu olacağını duyurdu. Devamını oku...

14 yaşında tüm ailesini kurşun yağdırıp öldürdü, ilk kez konuştu. Devamını oku...

Bir aileyi yok eden kaza! Savcı karar verdi: DNA testi yapılacak! Devamını oku...

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Ölü ve yaralılar var. Devamını oku...

ABD'den flaş Afganistan kararı! 1 Eylül'den itibaren olmayacak. Devamını oku...

Gelin ve damattan davetlilere şok! 2 bin liralık fatura gönderdiler. Devamını oku...

Şaşkına çeviren anlar! Biden, İsrail Başbakanı'yla konuşurken uyudu...Devamını oku...

Sadece dişilerin olduğu akvaryumda köpekbalığı 'bakire doğum' yaptı.Devamını oku...

Şarkıcı Gülben Ergen dün gece İzmir’de sahne aldı. Gülben Ergen, sahne kıyafetiyle adından söz ettirdi. - Devamını oku

Gonca Vuslateri son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle "iyi geceler" pozu verdi. - Devamını oku

Geçtiğimiz ocak ayında Cenk Küpeli'den boşanan eski manken Demet Şener iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı. - Devamını oku

'Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı 'Rambo Berk' karakteri ile hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz, verdiği kilolarla şaşırttı. - Devamını oku

Süper Lig'de ilk ayrılık erken geldi. Flaş transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. - Devamını oku...

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapma kararı almıştı. Portekiz takımlarından Santa Clara'da oynayan Hidemasa Morita'nın yarın akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi. - Devamını oku...

Galatasaray'da Marcao'ya kesilen para cezası belli oldu. Tavan miktarda ceza alan Marcao 90 bin euro ödeyecek. - Devamını oku...