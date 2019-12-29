Akşam Postası | 29 Aralık 2019

Gündem

-Pegasus Havayoları'nın Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, kazanın ardından da TIR’larla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağı Yomra ilçesinin başına dert oldu. Devamını oku...

-Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika ‘turuncu’ uyarısı vererek Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurdu. Devamını oku...

-Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum ve çevre illerde de hissedildi. Devamını oku...

-Beylikdüzü'nde bir kadın gece saatlerinde tartıştığı kocasını sabaha kadar bekledikten sonra silahla ateş ederek öldürdü. Devamını oku...

-Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı 233 bin 723 emniyet, 83 bin 398 jandarma personeli güvenlik için sahada olacak. Devamını oku...

-Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli 62 yaşındaki Nuriye Çınar evine giren hısız için, "Evi kirletmemiş. Ayakkabıyla gezseydi batırırdı her yeri. Temiz hırsızmış" dedi. Devamını oku...





Dünya

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Somali'de patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız Turan Sevi ile Mehmet Kaplan'ın cenazelerini ve yaralanan 16 Somali vatandaşını refakatçileriyle beraber Türkiye'ye getirmek için uçağımız Mogadişu Havalimanı'ndan hareket etmiştir" dedi. Devamını oku...

-ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Lafayette bölgesinde posta servis binasına ait otoparka küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Devamını oku...

-ABD'nin arka bahçesi olan bölgede Rusya, Çin ve İran'ın giriştiği dev tatbikattan ilk fotoğraflar, uluslararası ajanslar tarafından dünyaya servis edildi. Reuters ABD'nin taraflara uyarı verdiğini duyurdu. İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Habibullah Sayari, tatbikat bölgesinde görülecek her türlü keşif aracının imha edileceğini söyledi, "Şaka yapmıyoruz. Her türlü deniz ve hava aracı vurulacak" dedi. Devamını oku...





Spor

-Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor kendi sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Geçen hafta ilk yarıyı lider kapatmayı garantileyen Sivasspor bu sonuçla devre arasına en yakın rakibi Başakşehir'in 4 puan önünde girdi. - Devamını oku...

-Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Alanya HEP Üniversitesi’nde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yabancı futbolcuya sınırlama getirilmesine karşı olduğunu söyleyen Erol Bulut, sınır olmaması gerektiğini belirtti.

-Galatasaray Espor, geciken maaş ödemeleri nedeniyle lig dışı kaldı - Devamını oku...

Devre arasında Başakşehir'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan'ın Kasımpaşa maçından önce takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi. - Devamını oku...





Magazin

3 yıllık eşi Tuğrul Odabaş’tan boşandıktan kısa bir süre sonra müzisyen Can Yapıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı ortaya çıkan Işın Karaca, “Eski eşini aldattı” şeklindeki haberler için yargıya başvuracak. -Devamını oku...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programına konuk oldu. 'Anla Artık Anla Beni' şarkısını seslendiren Korel, jürinin takdirini kazandı. -Devamını oku...

Stanley Kubrick'in yönetmenliğini yaptığı 'Lolita'yla tanınan Amerikalı aktris Sue Lyon, 73 yaşında hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile evlilik şartıyla barışmayı kabul ettiği iddialarına yanıt verdi: Bize hiç yakışmıyor -Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Kuzey Carolina'daki veteriner kliniğe getirilen bir kedi, Star Wars evreninde geçen dizi The Mandalorian'daki Bebek Yoda'ya benzetildi. Veteriner kliniği çalışanının paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada herkesin kalbini eritti. - Devamını oku...





Günün şarkısı