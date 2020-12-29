Akşam Postası | 29 Aralık 2020

Popçu Hadise, TikTok ile 200 bin dolara (1 milyon 500 bin TL) anlaştı.

Genç oyuncu Emma Roberts ile sevgilisi Garret Hedlund, ilk kez anne ve baba oldu. 29 yaşındaki Roberts ile 36 yaşındaki sevgilisi Garrett Hedlund'un erkek bebeği geçtiğimiz pazar günü dünyaya geldi.