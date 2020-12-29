Türkiye Akşam Postası | 29 Aralık 2020

Akşam Postası | 29 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 29 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. 2021 yılı Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu. Emekli maaşları yılbaşı yasakları nedeniyle erken ödenecek. Hırvatistan'daki 6.3 büyüklüğünde depremden 15 ülke etkilendi, çok sayıda bina yıkıldı. Devamı için Akşam Postası.

29 Aralık 2020, Salı 17:42 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Devamını oku...
  • İstanbul'da öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü. Devamını oku...
  • Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin olayı ile ilgili harekete geçti. Devamını oku...
  • AYM'den Osman Kavala hakkında ret kararı. Devamını oku...
  • 2021 yılı Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu. Devamını oku...
  • Emekli maaşları yılbaşı yasakları nedeniyle erken ödenecek. Devamını oku...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dünya

  • Hırvatistan'daki 6.3 büyüklüğünde depremden 15 ülke etkilendi, çok sayıda bina yıkıldı. Devamını oku...
  • İspanya'da corona virüs aşısı yaptırmayı reddedenlerin kaydı tutulacak. Devamını oku...
  • Yas tutan kuğu 23 trenin rötar yapmasına neden oldu. Devamını oku...

Magazin

  • Pandemi döneminde Kuşadası'ndaki çiftliğine yerleşen Yıldız Tilbe, ürettiği süt ürünleri beğenilince yeni bir anlaşmaya imza attı. Devamını oku...
  • Popçu Hadise, TikTok ile 200 bin dolara (1 milyon 500 bin TL) anlaştı. Devamını oku...
  • Genç oyuncu Emma Roberts ile sevgilisi Garret Hedlund, ilk kez anne ve baba oldu. 29 yaşındaki Roberts ile 36 yaşındaki sevgilisi Garrett Hedlund'un erkek bebeği geçtiğimiz pazar günü dünyaya geldi. Devamını oku...

Spor

  • Max Kruse ile Fenerbahçe tazminatta orta yolu buldu. Yapılan resmi açıklamada 'sulhen' anlaşıldığı belirtildi. - Devamını oku...
  • CZN Burak'ın Dubai'deki son misafiri Cristiano Ronaldo oldu. - Devamını oku...
  • Hakan Arslan'ın hakem Arda Kardeşler'e telefon göstermesi dünya spor basınında yankı buldu. - Devamını oku...
  • Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Parmak, Galatasaray maçı sonrası eşine gelen hakarete varan yorumlar nedeniyle oldukça üzgün. Yönetimle görüşüp ayrılık konusunu masaya yatıracağı iddia edilen Abdülkadir, devre arası ayrılabilir. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Kremalı mantar çorbası
  • Tavuk sote 
  • Domatesli arpa şehriye
  • Sütlaç 

Tarifler için tıkla.

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