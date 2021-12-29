Akşam Postası | 29 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pirinkayalar Tüneli uluslararası bağlantıların parçası olacak -Devamını oku...

Antalya'da kırmızı kodlu uyarı! Eğitime ara verildi -Devamını oku...

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kaza oldu. Kamyon yolcu otobüsüne arkadan çarptı. 8 kişi yaralandı. -Devamını oku...

Pitbull saldırısında şok gelişme! Görüntülerin bir kısmını sildikleri ortaya çıktı -Devamını oku...

Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu! Başak Cengiz'i kılıçla öldürmüştü... -Devamını oku...

Şoke eden araştırma! Alaska'da gökten plastik yağdı -Devamını oku...

Hastanenin Covid-19 bölümünde yangın! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralı -Devamını oku...

Rusya tarihinin en büyük roketini fırlattı! -Devamını oku...

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan ve filmlerde rol alan Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Devamını oku...

Uzun yıllar sonra evlenenler mi dersiniz, ani bir kararla hayatlarını birleştirmeye karar verenler mi dersiniz ne ararsanız bu haberde var. İşte 2021 yılında dünyaevine giren ünlüler... Devamını oku...

Uzun süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise önceki akşam basın mensupları tarafından objektiflere yansıdı. Karşılarından gazetecileri gören Hadise ve Mehmet Dinçerler ikilisi trafiği birbirine kattı. Devamını oku...

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlendi. Ünlü sanatçı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Devamını oku...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekrana gelen ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’ndan kötü haber geldi. Devamını oku...

Fatih Terim - Burak Elmas zirvesinin detayları ortaya çıktı - Devamını oku...

Herkes Denizlispor'un genç kalecisini merak ediyor! Abdülkadir Sünger Galatasaray maçında rekor kırdı - Devamını oku...

Emmanuel Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti - Devamını oku...