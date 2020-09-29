Akşam Postası | 29 Eylül 2020
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29 Eylül 2020, Salı 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
- İstanbul için yağış uyarısı: Geceden sonra tekrar gelecek, sıcaklık düşecek. Devamını oku...
- Abonelik iptal işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Devamını oku...
- Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! İşte güncel fiyatlar. Devamını oku...
- İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da alt geçidi su bastı. Devamını oku...
- Bakan Albayrak üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Devamını oku...
- Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na iş dünyasından destek geldi. Devamını oku...
- Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk corona virüs belirtisi. Devamını oku...
- İstanbul için tarih verildi: Ekim ayının ilk 10 günü çok kritik. Devamını oku...
Dünya
- Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın işgal ettiği 3. Piyade Alayı darmadağın edildi. Devamını oku...
- 300 PKK'lı terörist, otobüslerle Ermenistan'a taşındı. Devamını oku...
- Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah öldü. Devamını oku...
- Suudi Arabistan yeni umre tedbirlerini açıkladı. Devamını oku...
- Dilencilik yapan eski NBA oyuncusu Delonte West'e Dallas Mavericks'in sahibinden yardım eli uzandı. - Devamını oku...
Magazin
- Nusret Boston, corona virüs güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı. Devamını oku...
- İkinci bebeğine hamile olan Petek Dinçöz, kemik hastalığı ve tiroidi nedeniyle bebeğini kaybettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Dinçöz'ün bu paylaşımına kısa sürede binlerce teselli yorumu geldi. Devamını oku...
- Rus model Irina shayk (34), Milano Moda Haftası’nda Versace defilesinin yıldızı olmuştu. Shayk’ın yer aldığı şov, pandemide kan kaybeden moda dünyasını hareketlendirdi. Shayk, başarısını defile sonrası kruvasan ve kremalı makarna (makaroni) yiyerek kutladı. Devamını oku...
- Geçtiğimiz yıl 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Tankıran’dan şiddet gören Ceren Kaplakarslan ikinci kez anne olacak. Devamını oku...
- Tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi olan Emre Aşık'ın ifadesi üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Devamını oku...
Spor
- Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan gündem değiştirecek bir itiraf geldi. Sumudica, Türkiye'den iki menajerin kendisine bir oyuncu için 50 bin euro rüşvet teklif ettiğini açıkladı. - Devamını oku...
- Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza'nın lisansı çıktı. Brezilya futbolcu ligin geri kalan bölümünde forma giyebilecek. - Devamını oku...
- Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediğini açıkladığı Umut Nayir, Hırvatistan'a transfer oluyor. Oyuncunun menajeri A Spor'a bağlanarak transferin bitmek üzere olduğunu açıkladı. - Devamını oku...
- Gökhan İnler, Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ekşili köfte çorbası
- Lazanya
- Havuç tarator
- Kadayıf sarma
Günün videosu
İstanbul bugün feci bir dolu yağışı yaşadı.