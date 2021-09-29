Akşam Postası | 29 Eylül 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Erdoğan ile Putin'den Soçi'de kritik zirve! Açıklamalar peş peşe geldi. - Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 15 Ekim'e kadar uzatıldı - Marketlerdeki oyuna karşı çözüm bulundu! En düşük fiyat indirimi uygulanacak. Daha fazlası için Akşam Postası.
29 Eylül 2021, Çarşamba 18:22 Son Güncelleme:
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Erdoğan ile Putin'den Soçi'de kritik zirve! Açıklamalar peş peşe geldi. Devamını oku...
Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Devamını oku...
Sıfır araçta ÖTV oyunu! Galericilerle parayı bölüşüyorlar…Devamını oku...
Marketlerdeki oyuna karşı çözüm bulundu! En düşük fiyat indirimi uygulanacak. Devamını oku...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verecek.Devamını oku...
Terörist elebaşından skandal itiraf: Biden bize söz verdi! Devamını oku....
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.Ramazan, hükümeti kurması halinde 'Tunus'un ilk kadın başbakanı' olacak.Devamını oku....
15. yüzyıldan kaldığına inanılan ünlü Vinland haritası son teknoloji araçlarla incelendi. Yapılan inceleme sonucunda ilginç bir veri elde edildi.Devamını oku....
ABD'de denizde boğulan 57 yaşındaki Gregory Jarvis'in üzerinden on binlerce dolarlık şans oyunu bileti çıktığı belirtildi.Devamını oku....
- Yaşadığı zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Emel Sayın ile aşk yaşadığını söyleyen Erbil, 'neden ayrıldığımızı açıklayamam' dedi. posta.com.tr/mehmet-ali-erbil-emel-sayin-ile-uc-ay-ask-yasadik-haber-fotograf-2381146-2" target="_blank">Devamını oku...
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Vitor Pereira, Olympiakos maçı öncesi basın toplantısı yaptı. Portekizli hoca, Steven Caulker hakkında ilk kez konuştu - Devamını oku...
Cüneyt Çakır, Milan-Atletico Madrid maçının ardından İtalya'da düşman ilan edildi - Devamını oku...