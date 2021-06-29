Akşam Postası | 29 Haziran 2021

Sağlık Bakanı Koca tek tek cevapladı! Spor müsabakaları, müzik yasağı, üçüncü doz aşı... -Devamını oku...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Elmalı davası açıklaması -Devamını oku...

Kabus geri döndü! Uzman isim uyardı: Ne kokusundan ne tadından anlaşılmıyor! -Devamını oku...

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine düştü -Devamını oku...

Seyahatlerde molaların namaz vakitlerine göre düzenlenmesi' talebine Diyanet'ten açıklama -Devamını oku...

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu -Devamını oku...

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj için yeni gelişme! 'Sonuçlar sevindirici' -Devamını oku...

Vali açıkladı! O ilde aşı olmayan kişilere kısıtlama gelebilir… -Devamını oku...

Osmaniye'den yürek yakan haber! İkisi de hayatını kaybetti… -Devamını oku...

Pablo Picasso'nun çalınan tablosu yıllar sonra bulundu -Devamını oku...

Meksika'da keyif amaçlı esrar kullanımı yasal hale geldi -Devamını oku...

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki evinde yaşamını yitiren Bizimkiler dizisinin Cemil’i, dizi oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı. - Devamını oku...

Ünlü sunucu Ece Erken, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendi. Erken, nikah sonrası Instagram profiline eşinin soy adı olan 'Mahmutyazıcıoğlu'nu eklemeyi ihmal etmedi. - Devamını oku...

Son olarak Baraj dizisinde başrol oynayan Biran Damla Yılmaz, yaz sezonunun keyfini çıkarıyor. Yılmaz, yeni yaşını bikinili karesiyle kutladı. - Devamını oku...

Mucize Doktor dizisiyle ününe ün katan oyuncu çeken Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile dün hayatını birleştirdi. Çiftin düğününden yeni görüntüler ortaya çıktı. Herkes karelerini çok beğendi. - Devamını oku...

Şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Kibariye'nin kızı Birgül geçtiğimiz aylarda henüz 20 yaşında anne olmuştu… - Devamını oku...

Birlikteliklerini çıktıkları Maldivler tatilinde ilan eden Kerem Bürsin-Hande Erçel çiftinin aşkları doludizgin sürüyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel cephesinden mutluluk pozu geldi. - Devamını oku...

Elmalı davasına sessiz kalmadılar: Sporculardan ve kulüperden açıklama geldi - Devamını oku...

EURO 2020'de 3. defa görev alan Cüneyt Çakır, kariyerinin 9. Avrupa Şampiyonası maçını yönetmiş oldu. Çakır bu istatistikle Avrupa Şampiyonası'nda en çok maç yöneten hakem unvanını ele geçirdi. - Devamını oku...

Beşiktaş'ın transferdeki hedeflerinden biri olan Alex Teixeria taraftarı heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın oyuncusu Josef de Souza ile buluşan Teixeira, kartal duruşu yaparak fotoğraf çektirdi. - Devamını oku...

Adana Demirspor başkanı Mert Sancak, transfer açıklamasında bulundu. Sancak, Galatasaray'dan ayrılan ve boşta kalan Belhanda ile görüştüklerini söyledi. - Devamını oku...