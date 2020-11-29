Akşam Postası | 29 Kasım 2020

Kylie Jenner'ın kıyafetlerini sürekli taklit ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde "Yeter artık, taklitçi kezban!" diyerek isyan eden Banu Alkan, bu kez Kylie Jenner'ın kendisine mesaj attığını öne sürdü. Alkan'ın yayınladığı mesajlarda, "Yeter, kapa çeneni! Sen ve fanların sürekli beni etiketliyorsunuz. Eğer böyle devam ederseniz avukatımla uğraşmak zorunda kalırsınız" yazdığı görüldü.