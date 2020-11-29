Akşam Postası | 29 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kritik toplantıda. Sağlık Bakanlığı'ndan Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçları için açıklama geldi. Asgari ücrette olası yeni maaşlar belli oldu. Singapur'da corona virüse karşı antikorları olan bir bebek doğdu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Saraçoğlu'nda ağırlayacak. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
29 Kasım 2020, Pazar 17:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kritik toplantıda. Devamını oku...
- Ankara'da okul öncesi eğitim- öğretim uzaktan yapılacak. Devamını oku...
- Esenyurt'ta polisin "Parti var" ihbarıyla gittiği yer Nijeryalıların derneği çıktı. Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı'ndan Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçları için açıklama. Devamını oku...
- Asgari ücrette olası yeni maaşlar belli oldu. Devamını oku...
- Coronaya karşı verilen Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçları hakkında açıklama. Devamını oku...
- Soymak istediği markette başına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Tebrik edip kaçtım. Devamını oku...
- 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için uyarı: Corona vakalarını artırabilir. Devamını oku...
Dünya
- Fransa'da polis şiddetine karşı protestolar büyüyor. Devamını oku...
- Vizonların ardından corona virüs bulaşan kediler de itlaf edildi. Devamını oku...
- Corona virüse karşı antikorları olan bir bebek doğdu. Devamını oku...
- Çölde keşfedilen gizemli metal blok esrarengiz şekilde kayboldu. Devamını oku...
- DSÖ'den, AstraZenaca/Oxford'a aşı uyarısı: Daha fazla detay verin.Devamını oku...
Magazin
- Öykü Çelik mini etek açıklaması için kendini savundu: Yanlış anlaşıldım - Devamını oku...
- Hakan Altun'un Gonca Vuslateri itirafı: Nazar değecek diye korkuyorum - Devamını oku...
- Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının yorumcusu Sinan Engin, Çukur dizisine konuk oldu. Sinan Engin'in konuk oyuncu olarak yer aldığı bölümün fragmanı yayınlandı. - Devamını oku...
- Evinde çekilen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme görüntülerinden sonra ne diyeceği merak edilen Enes Batur, sessizliğini bozdu. - Devamını oku...
- Kylie Jenner'ın kıyafetlerini sürekli taklit ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde "Yeter artık, taklitçi kezban!" diyerek isyan eden Banu Alkan, bu kez Kylie Jenner'ın kendisine mesaj attığını öne sürdü. Alkan'ın yayınladığı mesajlarda, "Yeter, kapa çeneni! Sen ve fanların sürekli beni etiketliyorsunuz. Eğer böyle devam ederseniz avukatımla uğraşmak zorunda kalırsınız" yazdığı görüldü. - Devamını oku...
- Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia artık eski sevgilisiyle birlikte - Devamını oku...
Spor
- Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, 3 çember 2 labut aletinde tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. - Devamını oku...
- Galatasaray'da sakatlığı ve annesinin vefatı nedeniyle bir süredir ülkesi Uruguay'da bulunan Fernando Muslera Türkiye'ye döndü. Galatasaray'ın yaptığı resmi açıklamada Florya'da takıma katıldığı belirtilen Muslera, çalışmalara da başladı. - Devamını oku...
- Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi iki ezeli rakip sosyal medya hesaplarından derbi paylaşımı yaptı. - Devamını oku...
- NBA'in eski smaç şampiyonu Nate Robinson boksta nakavt oldu - Devamını oku...
- Sörloth'un babası: Oğlum Almanya'ya ayak uyduramadı ve mutsuz - Devamını oku...
- Dünyanın en ünlü ve en efsane boksörlerinden Mike Tyson, 54 yaşında ringlere geri döndü. 15 yıllık aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan ve ringe çıkan Tyson'ın rakibi 51 yaşındaki Roy Jones'tu. Gösteri maçı berabere bitti. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- Biber dolması
- Dereotlu kabak tarator
- Trileçe tatlısı
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