Akşam Postası | 29 Kasım 2021

Lodos can aldı! İstanbul ve Zonguldak'ta 5 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...

Asgari ücret ve faizle ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama. Devamını oku...

Cezaevlerinde açık görüşler başlıyor! Tarih verildi. Devamını oku...

Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı. Devamını oku...

Araç satışında yeni dönem! Belkle- gör politikası uygulanıyor! 30 bin aracın ilanı kaldırıldı. Devamını oku...

Japonya açıklarında 6.5 şiddetinde deprem oldu. Devamını oku...

Yunan hackerların çirkin oyunu ortaya çıktı! Devamını oku...

Dünya Sağlık Örgütü'den (DSÖ) yeni keşfedilen ve 'süper varyant' olduğu söylenen Omicron varyantı ile ilgili kritik uyarı geldi. Devamını oku...

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 61 yaşındaki bir kadına üç yılda üç kez şans oyunundan büyük ikramiye çıktı. Devamını oku...

Hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli televizyon programıyla ekrana gelen Müge Anlı, geçtiğimiz hafta ‘Müslüme’ olayıyla gündeme gelmiş ve Müge Anlı, gerçeği ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise Müge Anlı sosyal medyadan paylaştığı gönderiyle dikkat çekti. - Devamını oku

Magazin dünyasının başarılı çiftleri arasında yer alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün evliliğiyle alakalı şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Kadir Doğulu 2016 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Neslihan Atagül’ü rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldatıyor. - Devamını oku

Zayıflamak uğruna geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, yorumculuğunu üstlendiği magazin programında bir kötü haber daha verdi. - Devamını oku

Yaptığı şarkıların ardından popüler olan ve ardından YouTube'da çektiği videolar ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur bir süredir oyuncu Müjde Uzman ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz eylül ayında ayrılan ikili ilişkilerine bir kez daha şans vererek barışmıştı. Fakat Müjde Uzman Oğuzhan Uğur cephesinden üçüncü defa kötü haber geldi. - Devamını oku

Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı - Devamını oku...

Manchester United'ın yeni hocası Ralf Rangnick oldu - Devamını oku...

Ballon d’Or adayları belli oldu, şimdi gözler ödül töreninde. Tören bu akşam gerçekleşecek. - Devamını oku...

Hertha Berlin takımın başına Tayfun Korkut'u getirdi - Devamını oku...