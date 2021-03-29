Akşam Postası | 29 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Tüm Türkiye’nin merakla beklediği kabine toplantısı başladı. - Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni yasaklar gelecek mi? - Silahla başından vurularak hayatını kaybeden Özlem savcı, evlat edinilmiş. - Kayıp olarak aranan Rabia'dan acı haber geldi... - Türkiye-Letonya maçı seyircisiz oynanacak. TFF Sağlık Kurulu, seyircili oynama kararını uygun bulmadı. Daha fazlası için Akşam Postası.
29 Mart 2021, Pazartesi 18:04 Son Güncelleme:
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- Tüm Türkiye’nin merakla beklediği kabine toplantısı başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni yasaklar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor… -Devamını oku...
- THY'den ramazan ayına özel kampanya -Devamını oku...
- Silahla başından vurularak hayatını kaybeden Özlem savcı, evlat edinilmiş -Devamını oku...
- Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili EGM'den açıklama -Devamını oku...
- Tapuda yeni dönem! Pilot uygulama başladı… -Devamını oku...
- 60 yaş ve üstü kişiler için aşılama başladı -Devamını oku...
- Çanakkale Boğazı’nda şoke eden görüntüler! 'Çaresi yok...' -Devamını oku...
- Kayıp olarak aranıyordu! Rabia'dan acı haber geldi... -Devamını oku...
- TBMM Başkanı Şentop’tan Möntro tartışması ile ilgili flaş sözler -Devamını oku...
- Eskişehir'de 90 kişinin PCR test sonucu karıştığı iddia edildi -Devamını oku...
- Çin menşeili aşıların koruyuculuk süresi açıklandı -Devamını oku...
- İngiltere'de aşılama sonuç verdi, önlemler gevşetiliyor -Devamını oku...
- Bir hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Takıntılı hayranı yüzünden korku dolu günler geçiren Hadise, bir kez daha yeni ev arayışına girdi. Haftanın belli günleri sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kalan şarkıcı, yalnız kalmaktan korkunca yeni bir önlem arayışına geçti. - Devamını oku...
- Emlak kraliçesi Oscarlı oyuncu Sandra Bullock (56), Los Angeles’ın lüks muhiti Beverly Hills’te 2.7 milyon dolara yeni bir malikane aldı. Bu yatırımı ile mülk sayısı 17’ye çıktı. - Devamını oku...
- Tuğba Özerk, koronavirüs pandemisi döneminde yazdığı 'Koltuklar ve Kitaplar' adlı şarkısının klibi için küvete girdi. Ünlü popçu, klip çekimi sonrası bornozunu giydi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. - Devamını oku...
- 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı ilginç paylaşımlarla magazin gündeminde kalmayı başaran Bahar Candan, geçen günlerde hastanelik olmuştu. Ablası Nihal Candan, kardeşinin şiddet gördüğünü ima etmişti. Bahar Candan'a ne olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Murat D. isimli erkek tarafından şiddet gördü. Sosyal medya, bu şiddete karşı sessiz kalmadı. Bahar Candan'a destek mesajları yağdı. - Devamını oku...
- Ceren Hindistan'ın "Fakir sevgiliyi ne yapayım?" ve Özge Ulusoy'un "Mankenler gidip fakirle mi çıksın?" cevaplarından sonra şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. - Devamını oku...
- Türkiye-Letonya maçı seyircisiz oynanacak. TFF Sağlık Kurulu, seyircili oynama kararını uygun bulmadı. - Devamını oku...
- Erzurumspor'da 5 gün önce İsmail Kartal ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak İsmail Kartal, 'motivasyonum yok' diyerek son anda anlaşmayı iptal etti ve takımdan ayrıldı. İddialara göre yeni teknik direktör ise Yılmaz Vural oldu. - Devamını oku...
- Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde Alpine pilotu Fernando Alonso, fren sorunu yaşayarak yarışa veda etmişti. Alonso'nun sürpriz vedasının sebebi ise yarışın ardından belli oldu. Alonso'nun fren sistemini sandviç ambalajı bozmuş - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası
- Kuru fasulye
- Pirinç pilavı
- Hindistan cevizli kurabiye