Türkiye Akşam Postası | 29 Mayıs 2020

Akşam Postası | 29 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 29 Mayıs 2020

Akşam Postası varken herhangi bir önemli gelişmeyi kaçırman mümkün değil. Günün özeti niteliğindeki Akşam Postası'na hoş geldin...

29 Mayıs 2020, Cuma 17:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı. -Devamını oku...

Günler sonra camiler kapılarını tekrar açtı. -Devamını oku...

Berat Albayrak: Kutlu olsun zaferimiz. -Devamını oku...

Yılmaz Özdil’in kaçak yapılı villası yarın yıkılıyor. -Devamını oku...

Numan Kurtulmuş: Ülkemiz çok daha güzel, iyi günlere gidecek. -Devamını oku...

İstanbul yolunda kar yağışı, yollar beyaza büründü. -Devamını oku...

Adalet Bakanı yeni kuralları açıkladı. -Devamını oku...

Başakşehir'de fabrikada patlama: 2 kişi öldü. -Devamını oku...

Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden indiren sürücünün cezası belli oldu. -Devamını oku...

İstanbul'da eczane çalışma saatleri değişti. -Devamını oku...

Türkiye İstatistik Kurumu ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.. -Devamını oku...

Dünya

CNN muhabiri canlı yayın esnasında tutuklandı. -Devamını oku...

George Floyd'un ölümüne neden olan polisle ilgili yeni bilgiler çıktı! 20'ye yakın şikayette bulunulmuş. -Devamını oku...

Önlem hafifledi vaka sayısı yeniden yükseldi. -Devamını oku...

Trump'tan belediye başkanına çağrı. -Devamını oku...

Güney Kore'de okullar tekrar kapatıldı. -Devamını oku...

Spor

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz olacak. -Devamını oku...

Ali Ravcı: Herkes tedirgin, herkes düşünceli.... -Devamını oku...

Belhanda eski takım arkadaşı ile aynı takıma gidebilir. -Devamını oku...

Magazin

Kylie Jenner'ın çocuğunun babası Travis Scott'ın, bir zamanlar Rihanna ile birlikte olduğu ortaya çıktı. -Devamını oku...

Hilal Özdemir: Çocuklarım artık babalarını görmek istemiyor, bu bile aslında çok acı... - Devamını oku...

Nusret Gökçe, 'Bundan sonra olan, olmayana verecek' mottosuyla 25 bin ihtiyaç sahibine beyaz eşyadan gitara kadar çeşitli hediyeler dağıttı. -Devamını oku...

Bülent Ersoy ekranlara geri dönüyor. Bir TV kanalında yayınlanan yarışmada jüri koltuğuna oturacak. -Devamını oku....

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Sebzeli tavuk suyu çorbası tarifi
  • Meksika usulü tavuk tarifi
  • Sade bulgur pilavı tarifi
  • Karagöz tatlısı tarifi

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fatih modern bir hükümdar, Osmanlı modern bir imparatorluktu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Umut verici haberler var
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bahçede bulduğu taşa test yaptı, gök taşı olduğunu iddia etti