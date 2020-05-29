Akşam Postası | 29 Mayıs 2020

Gündem

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı. - Devamını oku...

Günler sonra camiler kapılarını tekrar açtı. -Devamını oku...

Berat Albayrak: Kutlu olsun zaferimiz. -Devamını oku...

Yılmaz Özdil’in kaçak yapılı villası yarın yıkılıyor. -Devamını oku...

Numan Kurtulmuş: Ülkemiz çok daha güzel, iyi günlere gidecek. -Devamını oku...

İstanbul yolunda kar yağışı, yollar beyaza büründü. -Devamını oku...

Adalet Bakanı yeni kuralları açıkladı. -Devamını oku...

Başakşehir'de fabrikada patlama: 2 kişi öldü. -Devamını oku...

Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden indiren sürücünün cezası belli oldu. -Devamını oku...

İstanbul'da eczane çalışma saatleri değişti. -Devamını oku...

Türkiye İstatistik Kurumu ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.. -Devamını oku...

Dünya

CNN muhabiri canlı yayın esnasında tutuklandı. -Devamını oku...

George Floyd'un ölümüne neden olan polisle ilgili yeni bilgiler çıktı! 20'ye yakın şikayette bulunulmuş. -Devamını oku...

Önlem hafifledi vaka sayısı yeniden yükseldi. -Devamını oku...

Trump'tan belediye başkanına çağrı. -Devamını oku...

Güney Kore'de okullar tekrar kapatıldı. -Devamını oku...

Spor

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz olacak. -Devamını oku...

Ali Ravcı: Herkes tedirgin, herkes düşünceli.... -Devamını oku...

Belhanda eski takım arkadaşı ile aynı takıma gidebilir. -Devamını oku...

Magazin

Kylie Jenner'ın çocuğunun babası Travis Scott'ın, bir zamanlar Rihanna ile birlikte olduğu ortaya çıktı. -Devamını oku...

Hilal Özdemir: Çocuklarım artık babalarını görmek istemiyor, bu bile aslında çok acı... - Devamını oku...

Nusret Gökçe, 'Bundan sonra olan, olmayana verecek' mottosuyla 25 bin ihtiyaç sahibine beyaz eşyadan gitara kadar çeşitli hediyeler dağıttı. -Devamını oku...

Bülent Ersoy ekranlara geri dönüyor. Bir TV kanalında yayınlanan yarışmada jüri koltuğuna oturacak. -Devamını oku....

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Sebzeli tavuk suyu çorbası tarifi

Meksika usulü tavuk tarifi

Sade bulgur pilavı tarifi

Karagöz tatlısı tarifi

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.