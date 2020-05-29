Akşam Postası | 29 Mayıs 2020
Akşam Postası varken herhangi bir önemli gelişmeyi kaçırman mümkün değil. Günün özeti niteliğindeki Akşam Postası'na hoş geldin...
29 Mayıs 2020, Cuma 17:30 Son Güncelleme:
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Gündem
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı. -Devamını oku...
Günler sonra camiler kapılarını tekrar açtı. -Devamını oku...
Berat Albayrak: Kutlu olsun zaferimiz. -Devamını oku...
Yılmaz Özdil’in kaçak yapılı villası yarın yıkılıyor. -Devamını oku...
Numan Kurtulmuş: Ülkemiz çok daha güzel, iyi günlere gidecek. -Devamını oku...
İstanbul yolunda kar yağışı, yollar beyaza büründü. -Devamını oku...
Adalet Bakanı yeni kuralları açıkladı. -Devamını oku...
Başakşehir'de fabrikada patlama: 2 kişi öldü. -Devamını oku...
Doğum yapmak üzere olan kadını taksiden indiren sürücünün cezası belli oldu. -Devamını oku...
İstanbul'da eczane çalışma saatleri değişti. -Devamını oku...
Türkiye İstatistik Kurumu ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.. -Devamını oku...
Dünya
CNN muhabiri canlı yayın esnasında tutuklandı. -Devamını oku...
George Floyd'un ölümüne neden olan polisle ilgili yeni bilgiler çıktı! 20'ye yakın şikayette bulunulmuş. -Devamını oku...
Önlem hafifledi vaka sayısı yeniden yükseldi. -Devamını oku...
Trump'tan belediye başkanına çağrı. -Devamını oku...
Güney Kore'de okullar tekrar kapatıldı. -Devamını oku...
Spor
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz olacak. -Devamını oku...
Ali Ravcı: Herkes tedirgin, herkes düşünceli.... -Devamını oku...
Belhanda eski takım arkadaşı ile aynı takıma gidebilir. -Devamını oku...
Magazin
Kylie Jenner'ın çocuğunun babası Travis Scott'ın, bir zamanlar Rihanna ile birlikte olduğu ortaya çıktı. -Devamını oku...
Hilal Özdemir: Çocuklarım artık babalarını görmek istemiyor, bu bile aslında çok acı... - Devamını oku...
Nusret Gökçe, 'Bundan sonra olan, olmayana verecek' mottosuyla 25 bin ihtiyaç sahibine beyaz eşyadan gitara kadar çeşitli hediyeler dağıttı. -Devamını oku...
Bülent Ersoy ekranlara geri dönüyor. Bir TV kanalında yayınlanan yarışmada jüri koltuğuna oturacak. -Devamını oku....
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Sebzeli tavuk suyu çorbası tarifi
- Meksika usulü tavuk tarifi
- Sade bulgur pilavı tarifi
- Karagöz tatlısı tarifi
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.