Akşam Postası | 29 Mayıs 2021

Çamlıca Kulesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar -Devamını oku...

Karantina süresi değişti! Temaslılar, aşı olanlar... -Devamın oku...

MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

40 gündür aranan Fatma Öz'ün erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı -Devamını oku...

Diyanetten aşı fetvası: Kul hakkı ihlalidir -Devamını oku...

İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu: 1 kişi kayıp -Devamını oku...

En son 2004 yılında yeryüzüne çıkmıştı! Bu böceği yiyen bile var -Devamını oku...

İspanya'nın Ibiza adasında tatil yapan Şeyma Subaşı'nın, yaptığı bir paylaşım nedeniyle hamile olduğu iddia edildi. Kendisinden altı yaş büyük Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan hamile olduğu iddia edilen fenomenden, haberlerden sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi. - Devamını oku...

'Temizlik Benim İşim' yarışmasının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, cam silmek için çıktığı pencereden düştü. - Devamını oku...

Aynur Aydın: Erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım - Devamını oku...

Ebru Gündeş, “Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’a boşanma davası açmıştı. Gündeş ile Zarrab’ın boşanma davası nisan ayında sonuçlanmıştı. Boşanma kararının ardından kızı Alara ile Zarrab’ın yanına ABD’ye giden Gündeş, Türkiye’ye döndü. Gündeş’in dönüşüyle çiftin avukatları boşanma kararını kesinleştirdi ve evlilik resmen sona erdi. İşte tüm detaylar... - Devamını oku...

Yasak Elma'nın sezon finali yapmasının ardından oyuncular da Ege kıyılarında tatile çıktı. Araları bozuk olduğu söylenen Nesrin Cavadzade ile Eda Ece'nin pozları dikkat çekti. - Devamını oku...

Ferhat Göçer: Aşk dizginlenmesi gereken vahşi bir attır. Hayatımda altı kez gerçekten aşık oldum - Devamını oku...

İlayda Alişan: Her şeyi yapabileceğimi hissediyorum. Çıkmak istediğim kadar yükseğe çıkabilir, inmek istediğim kadar derine inebilirim. - Devamını oku...

Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti -Devamını oku...

Düşen takımların istekleri kabul görmedi -Devamını oku...

Fenerbahçe'de olay sözler...'Fırınlarca ekmek yemesi gerekiyor' -Devamını oku...

Galatasaray, Nijeryalı ismi listeye aldı -Devamını oku...