Türkiye Akşam Postası | 29 Mayıs 2021

Akşam Postası | 29 Mayıs 2021

Türkiye

Akşam Postası | 29 Mayıs 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Çamlıca Kulesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar. Karantina süresi değişti! Temaslılar, aşı olanlar... 40 gündür aranan Fatma Öz'ün erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Daha fazlası için Akşam Postası.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 17:52 Son Güncelleme:
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SIRADAKİ HABER Çamlıca Kulesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar