Akşam Postası | 29 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
29 Nisan 2020, Çarşamba 17:46 Son Güncelleme:
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Gündem
Bakan Koca, "Normal dönüş ne zaman başlayacak? 65 yaş üstüne esneklik olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Devamını oku...
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri. Devamını oku...
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Devamını oku...
Türkiye koronafobi haritası çıkarıldı! İşte salgından ölmekten en çok korkan bölgemiz.Devamını oku...
Hayat Eve Sığar uygulamasında güncelleme! İşte sokak sokak corona haritası.Devamını oku...
Dünya
İngiltere'de ortaya çıkan çocuk hastalığı Fransa'ya sıçradı. Devamını oku...
Esad'dan Türkiye'yi kızdıracak corona virüs haritası.Devamını oku...
Güney Kore'de bir antrepo şantiyesinde yangın çıktı. Yangın sonucu 36 işçi hayatını kaybederken 7 işçi de yaralandı.Devamını oku...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu.Devamını oku...
Magazin
Faik Öztürk, Safiye Soyman'la girdiği iddiayı kaybedince olanlar oldu. Eline usturayı alan Soyman, Öztürk'ün kafasını kazıdı. Devamını oku...
Kadir İnanır, "Ülkeden başka bir sıkıntımız yok" dedi. Devamını oku...
Hintli aktör Irrfan Khan, 53 yaşında kanser hastalığına yenik düştü. Devamını oku...
Spor
Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu corona virüse yenik düştü. Devamını oku...
Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala ile yollar ayrılıyor mu? Devamını oku...
İftar menüsü
"İftara ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!
- Yeşil mercimek çorbası tarifi
- Turplu lahana sarması tarifi
- Kastamonu pilavı tarifi
- Şam tatlısı tarifi
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.