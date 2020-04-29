29.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Akşam Postası | 29 Nisan 2020

Akşam Postası | 29 Nisan 2020

Türkiye

Akşam Postası | 29 Nisan 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

29 Nisan 2020, Çarşamba 17:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

Bakan Koca, "Normal dönüş ne zaman başlayacak? 65 yaş üstüne esneklik olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Devamını oku...

Normalleşme takvimi belli oldu! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri. Devamını oku...

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Devamını oku...

Türkiye koronafobi haritası çıkarıldı! İşte salgından ölmekten en çok korkan bölgemiz.Devamını oku...

Hayat Eve Sığar uygulamasında güncelleme! İşte sokak sokak corona haritası.Devamını oku...


Dünya

İngiltere'de ortaya çıkan çocuk hastalığı Fransa'ya sıçradı. Devamını oku...

Esad'dan Türkiye'yi kızdıracak corona virüs haritası.Devamını oku...

Güney Kore'de bir antrepo şantiyesinde yangın çıktı. Yangın sonucu 36 işçi hayatını kaybederken 7 işçi de yaralandı.Devamını oku...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu.Devamını oku...


Magazin

Faik Öztürk, Safiye Soyman'la girdiği iddiayı kaybedince olanlar oldu. Eline usturayı alan Soyman, Öztürk'ün kafasını kazıdı. Devamını oku...

Kadir İnanır, "Ülkeden başka bir sıkıntımız yok" dedi. Devamını oku...

Hintli aktör Irrfan Khan, 53 yaşında kanser hastalığına yenik düştü. Devamını oku...


Spor

Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu corona virüse yenik düştü. Devamını oku...

Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala ile yollar ayrılıyor mu? Devamını oku...


İftar menüsü

"İftara ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

  • Yeşil mercimek çorbası tarifi
  • Turplu lahana sarması tarifi
  • Kastamonu pilavı tarifi
  • Şam tatlısı tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kadir İnanır: Ülkeden başka bir sıkıntımız yok
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Nasıl bir gelecek bizi bekliyor?
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cenaze namazına katılan 45 kişide corona virüs çıktı