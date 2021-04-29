Akşam Postası - 29 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Emekli ikramiyesinde son dakika! Önergeye eklendi, Meclis'e geliyor. Tam kapanmada kreşlerin açık olup olmamasına ilişkin bakanlıklardan peş peşe açıklamalar geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi yayımladı. Süper Lig ve 1. Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı! Daha fazlası için Akşam Postası.
29 Nisan 2021, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
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GÜNDEM
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- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 'Görev belgesi' başvurusu... Devamını oku...
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DÜNYA
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MAGAZİN
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SPOR
- Süper Lig ve 1. Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı! Devamını oku...
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