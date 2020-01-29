Akşam Postası | 29 Ocak 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nın Deprem vergileri nereye harcandı?" sözlerine yönelik "Bir para hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcanmıştır. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. " dedi. Devamını oku...

Elazığ'da Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurmasıyla birlikte birçok ev yıkıldı. Kiralık ev arayan depremzedeler fırsatçı ev sahiplerinin kiraları iki katına çıkarmasına "İnsaflı olun" diyerek isyan etti. Devamını oku...

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı. Devamını oku...

Motorine gece yarısı yapılan 13 kuruş indirimin ardından bu kez litresinden alınan ÖTV'de 11 kuruş artışa gidildi. Devamını oku...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan açıklamaya göre Schengen Vizesi ücretleri 80 euro olacak.Devamını oku...

Doğu Anadolu, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Devamını oku...

Dünya

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle Çin'den tahliye edeceğiz. Belli bir karantina şartlarının uygulanacağı şüphesiz" dedi.Devamını oku...

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının ardından Kolombiya'da 6 günde 6 çocuğun kaynağı belirlenememiş bir salgında ölmesi yeni bir salgın hastalık ihtimalini arttırdı.Devamını oku...

ABD’de helikopter kazasında yaşamını yitiren efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın cesedi teşhis edildi.Devamını oku...

Spor

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye resmen bildirdi. Ardından da Sergen Yalçın, Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayıp ilk antrenmanına çıktı. - Devamını oku...

Gökhan Çıra, Emre Belözoğlu için "Karakterini örnek aldığım tek insan" açıklamasını yaptı. - Devamını oku...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık, VAR hakem ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. - Devamını oku...

Yılmaz Vural, Akhisarspor'un başına geçti. 67 yaşındaki teknik adam ilginç bir şekilde Akhisarspor'u kariyerinde ilk defa çalıştıracak. - Devamını oku...

Ergin Ataman, Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Kobe Bryant'ı transfer etmeye çok yakın olduklarını fakat sponssorluk sorunu çıktığını itiraf etti. - Devamını oku...

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'tan Elazığ depremine destek geldi. Cedi, Cavs'a teşekkür etti. - Devamını oku...

Rafael Nadal, Dominic Thiem'e yenilerek Avustralya Açık'a veda etti. - Devamını oku...

Daniele De Rossi'nin, Lazio derbisini tribünde izlemek için kılık değiştirdiği ortaya çıktı. De Rossi'nin eşi, kılık değiştirme videosunu paylaştı. - Devamını oku...





Magazin

İngiliz popçu Dua Lipa ve ABD'li rapçi ve söz yazarı Lizzo, bu hafta düzenlenen Grammy Ödülleri'nin ardından bir striptiz kulübe gitti. İkili, görüntülerin yayılmasının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. - Devamını oku...

Simge Fıstıkoğlu ikinci kez anne olacak. - Devamını oku...

Sıla, Demet Akalın'ı sildi! - Devamını oku...

Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül aşk mı yaşıyor? - Devamını oku...





Günün fotoğrafı

Sosyal medyanın yeni huysuz kedisi: Miyav Miyav - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

Nasipse Adayız: Bir aday adayının haleti ruhiyesi - Kerem Akça yazdı.





Günün testi

Günün şarkısı

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak mercimek çorbası tarifi, İzmir köfte tarifi, bademli pilav tarifi ve revani tatlı tarifleri. -Devamını oku...