Akşam Postası | 29 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sel felaketi oldu Dereli'deydik, balıkçıya gitmedik -Devamını oku...

Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi! Gül görevi Bozdağ'a devretti -Devamını oku...

Yola çıkacaklar dikkat! TEM otoyolu kar temizliği için kapanacak! -Devamını oku...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bir gayrimenkulün satışından kalan 65 bin lira için öldürüldüğü ortaya çıktı. -Devamını oku...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den 'Omicron' için umutlandıran açıklama -Devamını oku...

'Change oto' operasyonunda 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu; 11 kişi tutuklandı -Devamını oku...

Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! 400-500.. -Devamını oku...

Beşiktaş'ta yangın! Bir kişi feci şekilde can verdi -Devamını oku...

Kobe Bryant ve Gigi’nin heykeli kazanın yaşandığı yere dikildi -Devamını oku...

2 yaşında kahraman! Tüm ailesini kurtardı -Devamını oku...

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. - Devamını oku...

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un beş aylık hamile eşi Başak Dizer için firmalar sıraya girdi. Son olarak bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldı. Ancak iddiaya göre; eşinin de isteği üzerine dudak uçuklatan teklifi reddetti. - Devamını oku...

Şarkıcı Berkay, sosyal medyada tartıştığı Burak B. adlı kişi ile davalık oldu. Burak B., şarkıcının kendisine tehdit ve hakaret ettiğini söyledi. Duruşmaya katılmayan Berkay, polis ekipleri tarafından yakalanıp hakim karşısına çıkarıldı. Savunma yaparken yine hakaret edince binlerce lira ceza yedi! - Devamını oku...

İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de toprağa verildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli de cenazeye katıldı. Yürüyerek camiye geçildiği esnada ise Ece Erken ve Benan Kocadereli ayakta durmakta güçlük çeken anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu'nun koluna girdi. Çocuklarının babasına son vazifesini yaptıklarını söyleyen Kocadereli'den sosyal medyadan ilk paylaşım geldi. - Devamını oku...

Diego Costa, Süper Lig ekibine transfer oluyor... Bonservisi elinde! -Devamını oku...

Fenerbahçe'ye sol bek geliyor! Alman basını tarih verdi... -Devamını oku...

Beşiktaşlı Roiser ilk kez takım ile çalıştı! -Devamını oku...

Oğulcan Çağlayan için Gaziantep FK'dan açıklama -Devamını oku...