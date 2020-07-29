Akşam Postası | 29 Temmuz 2020

Gündem

Bakan Koca'dan Kurban Bayramı öncesi önemli açıklama. -Devamını oku...

İstanbul için Kurban Bayramı önlemleri. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanlığı'ndan Whatsapp kısıtlaması açıklaması. -Devamını oku...

Milletvekili Salih Ahmet Dal corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Bir fabrikada 11 işçide corona virüs tespit edildi. - Devamını oku...

YHT'de Kurban Bayram'ı düzenlemesi. -Devamını oku...

Dünya

100 milyon yıldır uyuyan mikroplar uyandırıldı. -Devamını oku...

Çin'de sel felaketi, 12 kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Prof. Dr. Ateş Kara aşı için yeni tarihi açıkladı. -Devamını oku...

Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. -Devamını oku...

Spor

Maicon ile ilgili karar verildi. -Devamını oku...

Magazin

Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi. - Devamını oku...

Geçen aylarda kaza yapan ve ölümden dönen Alişan, "Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek" dedi. - Devamını oku...

Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evli olan 'Game of Thrones' yıldızı Sophie Turner'ın kızı oldu. Turner, kızının ismini henüz açıklamadı. - Devamını oku...

Hacı Sabancı'dan sevgilisi Nazlı Kayı'ya 265 bin TL’lik saat hediye etti. -Devamını oku...

Challenge Accepted nedir? Kadınlar siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak ne anlatmak istiyor? - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Tel şehriye çorbası

Türlü yemeği

Kuskus

Havuçlu bademli kek

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.