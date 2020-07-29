Akşam Postası | 29 Temmuz 2020
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29 Temmuz 2020, Çarşamba 17:48 Son Güncelleme:
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Gündem
Bakan Koca'dan Kurban Bayramı öncesi önemli açıklama. -Devamını oku...
İstanbul için Kurban Bayramı önlemleri. -Devamını oku...
Cumhurbaşkanlığı'ndan Whatsapp kısıtlaması açıklaması. -Devamını oku...
Milletvekili Salih Ahmet Dal corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
Bir fabrikada 11 işçide corona virüs tespit edildi. - Devamını oku...
YHT'de Kurban Bayram'ı düzenlemesi. -Devamını oku...
Dünya
100 milyon yıldır uyuyan mikroplar uyandırıldı. -Devamını oku...
Çin'de sel felaketi, 12 kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku...
Prof. Dr. Ateş Kara aşı için yeni tarihi açıkladı. -Devamını oku...
Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. -Devamını oku...
Spor
Maicon ile ilgili karar verildi. -Devamını oku...
Magazin
Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi. - Devamını oku...
Geçen aylarda kaza yapan ve ölümden dönen Alişan, "Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek" dedi. - Devamını oku...
Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evli olan 'Game of Thrones' yıldızı Sophie Turner'ın kızı oldu. Turner, kızının ismini henüz açıklamadı. - Devamını oku...
Hacı Sabancı'dan sevgilisi Nazlı Kayı'ya 265 bin TL’lik saat hediye etti. -Devamını oku...
Challenge Accepted nedir? Kadınlar siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak ne anlatmak istiyor? - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Tel şehriye çorbası
- Türlü yemeği
- Kuskus
- Havuçlu bademli kek