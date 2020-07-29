Türkiye Akşam Postası | 29 Temmuz 2020

Akşam Postası | 29 Temmuz 2020

Türkiye

Akşam Postası | 29 Temmuz 2020

Bugün neler oldu, bakmaya fırsatın olmadıysa hepsini topluca Akşam Postası'nda okuyabilirsin. Akşam Postası her şeyi senin için özetliyor.

29 Temmuz 2020, Çarşamba 17:48 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Tel şehriye çorbası
  • Türlü yemeği
  • Kuskus
  • Havuçlu bademli kek

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

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