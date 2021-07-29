Akşam Postası | 29 Temmuz 2021

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar! Manavgat, Marmaris, Bodrum, Alanya, Adana... -Devamını oku...

Türkiye’nin 8 ilinde orman yangını! Bakanlar ortak açıklama yaptı… -Devamını oku...

Trabzon'da aile katliamı! 4 kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...

Bodrum'da alevler 5 yıldızlı otele sıçradı! Vatandaşlar denizden tahliye edildi... -Devamını oku

Gamze Açar'ın ölümünde tanıkların ifadesi alındı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı -Devamını oku...

Marketlerde şaşırtan görüntü! Ayçiçek yağı fiyatında 2 ayda dikkat çeken fark! -Devamını oku...

İstanbul'da servis ücretlerine zam -Devamını oku...

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı! -Devamını oku...

Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü -Devamını oku...

Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, şimdi ise kuzeninin acısıyla sarsıldı. - Devamını oku...

27 yıllık eşi Melinda Gates ile boşanma sürecinde olan, 146 milyar dolar servete sahip ABD'li iş insanı Bill Gates, geçen gün teknesiyle Bodrum'a gelmişti. Arkadaşlarıyla lüks bir restoranda yemek yiyen teknoloji devi Microsoft’un kurucusu, ödediği hesap ile konuşulmaya devam ediyor. - Devamını oku...

Yeni çıkaracağı klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. - Devamını oku...

Şarkıcı Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal, yoğun konser maratonunun ardından rahat bir nefes aldı. Hande Ünsal son olarak teknede güneşlendiği anları paylaştı. - Devamını oku...

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Eski manken Tuğba Özay’ın Manavgat’ta bulunan çiftliğine de alevler sıçradı. Sinir krizi geçirerek hastanelik olan Tuğba Özay, “Ben felç oldum” diyerek sevenlerini korkuttu. - Devamını oku...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de üçlü düello heyecanı devam ediyor. 28 Temmuz Çarşamba akşamı 23'üncü bölümüyle ekranlara gelen yarışmada; Mehmet Şef, aşırı terleyen bir yarışmacıyı uyardı. Son anda alnındaki teri silen yarışmacı, diskalifiye olmaktan kurtuldu. - Devamını oku...

Türkiye ile ABD voleybol takımları, Tokyo 2020 Olimpiyatları B grubunda karşı karşıya geldi. Grubun üçüncü maçında Filenin Sultanları ikinci galibiyetini almak istiyordu ancak maç, ABD'nin 3-2'lik galibiyetiyle bitti. - Devamını oku...

Christian Eriksen sahalara dönebilecek mi? Durumu haftaya belli olacak - Devamını oku...

Tokyo 2020 olimpiyatlarında sosyal medyada viral olan bir video dikkat çekiyor. Bir antrenör, kadın judocuyu seri ve sert tokatlarla müsabakaya yolluyor. İnsanların tepkisini çeken bu olayın kahramanı Martyna Trajdos, konuya açıklık getirdi. - Devamını oku...

Tokyo 2020'de milli boksör Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi. Çakıroğlu'nun rakibi Taylandlı Jutamas Jitpong. - Devamını oku...

Beşiktaş'la yıllık ücret konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a transfer oluyor. Menajer Ahmet Bulut, bordo-mavililerle anlaştıklarını açıkladı. - Devamını oku...

Galatasaray'ın 6.5 milyon euro'luk transferi Alexandru Cicaldau, St. Johnstone eşleşmesinde forma giymeyecek. Rumen oyuncu, eski takımı Craiova ile Konferans Ligi maçına çıktığı için bu turda listeye yazılamıyor. - Devamını oku...