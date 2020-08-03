Akşam Postası | 3 Ağustos 2020

Bakan Koca açıkladı: Yeni belirtiler var, kimse bitti sanmasın.

Bakan Pakdemirli'den İzmir yangını ve Manisa yangını için açıklama.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında içerisinde Milli Eğitim personelinin de bulunduğu bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Türkiye'den ABD'nin terör örgütüyle petrol anlaşmasına sert tepki. - Devamını oku...

Dünyaca ünlü model Çeşme'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı. - Devamını oku...

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Facebook izinsiz veri davasında 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti. - Devamını oku...

SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan NASA astronotları dünyaya döndü. ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. İkili Türkiye saatiyle 2 Temmuz saat 21:40'ta, Florida açıklarında suya iniş yaptı. - Devamını oku...

ByteDance'ın sahip olduğu TikTok uygulamasının ABD'deki operasyonlarını almak isteyen Microsoft'un görüşmeleri durdurdu ifade edildi. - Devamını oku...

Mısır, piramitleri uzaylıların inşa ettiğini söyleyen Elon Musk'ı ülkeye davet etti. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Açıkça söylemek gerekirse piramitleri uzaylılar inşa etti" demişti. - Devamını oku...

Modern bilgisayar arayüzünün tanımlanmasına yardımcı olan ve mouse – bilgisayar faresinin mucidi olan William English 91 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku...