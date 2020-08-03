Akşam Postası | 3 Ağustos 2020
Akşam Postası ile haftanın ilk, bayramın son gününde neler oldu neler bitti öğrenebilirsin. Akşam Postası senin için yayında.
03 Ağustos 2020, Pazartesi 17:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında içerisinde Milli Eğitim personelinin de bulunduğu bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Devamını oku...
- Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Bakan Pakdemirli'den İzmir yangını ve Manisa yangını için açıklama. Devamını oku...
- Bakan Koca açıkladı: Yeni belirtiler var, kimse bitti sanmasın. Devamını oku...
- 'Düştü' diyerek ağladığı sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı. Devamını oku...
- Bayramda 1 saat çalışanın ücreti tam yatacak.Devamını oku...
Dünya
- Türkiye'den ABD'nin terör örgütüyle petrol anlaşmasına sert tepki. - Devamını oku...
- Dünyaca ünlü model Çeşme'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı. - Devamını oku...
- Uyuşturucu kuryesi kedi hapisten kaçtı. Devamını oku...
- Sean Penn, 31 yaş küçük sevgilisi Leila George ile evlendi. - Devamını oku...
- Covid-19’a rağmen dünya çapında tablet satışları arttı. - Devamını oku...
- WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler - Devamını oku...
- Facebook izinsiz veri davasında 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti. - Devamını oku...
- SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan NASA astronotları dünyaya döndü. ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. İkili Türkiye saatiyle 2 Temmuz saat 21:40'ta, Florida açıklarında suya iniş yaptı. - Devamını oku...
- ByteDance'ın sahip olduğu TikTok uygulamasının ABD'deki operasyonlarını almak isteyen Microsoft'un görüşmeleri durdurdu ifade edildi. - Devamını oku...
- Mısır, piramitleri uzaylıların inşa ettiğini söyleyen Elon Musk'ı ülkeye davet etti. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Açıkça söylemek gerekirse piramitleri uzaylılar inşa etti" demişti. - Devamını oku...
- Modern bilgisayar arayüzünün tanımlanmasına yardımcı olan ve mouse – bilgisayar faresinin mucidi olan William English 91 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Apple, İngiltere'deki mülk sahiplerinden Apple Store kiralarını düşürmelerini istedi. - Devamını oku...
Magazin
- Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği İzmir Çeşme’deki “The Beach of Momo” isimli plajın güvenliği tarafından darbedildiğini iddia etti. Korkunç olayın ardından mekanın yetkilileri yaptığı açıklamada, 'yaşananların bizimle ilgisi yoktur' ifadelerini kullandı. Devamını oku...
- Bodrum-Turgutreis'te dağlık bölgede başlayan yangın çevredeki sitelere sıçradı. Volkan Demirel'in lüks villası da yanma tehlikesi atlattı. Devamını oku...
- İzmir-Urla’da taş ev yaptıran Engin Hepileri ile eşi Beyza Şekerci çifti 3 günlüğüne gittikleri Urla'dan 4 aydır dönmedi. Devamını oku...
Spor
- Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Gençlerbirliği, Mert Nobre'yi takımın başına getirdi. Nobre, TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor'un yardımcı antrenörü olarak Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin başına geçeceği aylardır dillendirilen Erol Bulut, Alanyaspor macerasını resmen bitirdi. Erol Bulut artık serbest bir teknik adam. - Devamını oku...
- Garry Rodrigues, Suudi Arabistan kulübüne maaşlarını ödemediği gerekçesiyle dava açmıştı. FIFA, Al Ittihad'a maaşları faizleriyle ödemesi yönünde ceza verdi. - Devamını oku...
- Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitti. Artık serbest kalan Hasan Ali için birçok Süper Lig takımı devrede. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Tarhana çorbası
- Bostan kebabı
- Pirinç pilavı
- İrmik helvası
Günün videosu: SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan NASA astronotları dünyaya döndü. ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. İkili Türkiye saatiyle 2 Temmuz saat 21:40'ta, Florida açıklarında suya iniş yaptı.
Günün testi: Hayvan bakımında ne kadar iyisin?
BUNLARI DA OKUYUN