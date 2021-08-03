Akşam Postası | 3 Ağustos 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kriz Merkezi'nde -Devamını oku...

İHA'lardan alevlere nokta atışı müdahale! -Devamını oku...

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı! -Devamını oku...

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem -Devamını oku....

Artvin'de yangın! 15 evi etkiledi -Devamını oku...

Marmaris'te Marina boşaltıldı! Yatlar ve tekneler açığa demirledi -Devamını oku...

Antalya’daki yangında inanılmaz anlar! 6 kişilik aile havuza girdi ve… -Devamını oku...

Çift maaş hakkı! Milyonlarca kişi yararlanabilir… -Devamını oku...

Konya'da 7 kişinin ölümünde önemli gelişme! Eşinin ifadeleri ortaya çıktı -Devamını oku...

İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! -Devamını oku...

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı -Devamını oku...

Sadece Türkiye değil! Akdeniz alev alev... -Devamını oku...

Bodrum’da alevlerin arasına daldı! Sky News muhabirinin zor anları… -Devamını oku...

Miss Fashion 2020 Güzeli Elif Yılmaz, 2016 senesinde Halkalı'da tuttuğu evdeki ilk gecesinde emlakçının tacizine uğradığını açıkladı. - Devamını oku...

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan Hülya Duyar, Cem Yılmaz’la reklam filmi çekerken fenalaştı. Daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçiren oyuncunun beyninde büyük bir tümör tespit edildiği öğrenildi. - Devamını oku...

Şarkıcı Yusuf Güney, iddiaya göre istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla havaya birkaç el ateş etti. Güney, gözaltına alındı. - Devamını oku...

Antalya'da 28 Temmuz’dan bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Tüm Türkiye'nin kanını donduran cinayet sonrası, Haytaoğlu'nun yıllar önce yaptığı paylaşımda "Sanırım Selda Bağcan'ı görmeden öleceğim" demesi gündem olunca, Selda Bağcan'dan yanıt gecikmedi. - Devamını oku...

Kosova’nın ‘Lady Gaga’sı olarak bilinen Asya Gashi'den dikkat çeken bir itiraf geldi. Gashi, üniversite yıllarındaki erkek arkadaşının kendisini bir erkekle aldattığını söyledi. - Devamını oku...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 10 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'i 2017'de malulen emekli etmişti. 3 bin 119 lira maaş alan İbrahim Tatlıses büyük bir şok yaşadı. SGK, türkücünün maaşını kesti. İşte nedeni... - Devamını oku...

Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı! Türkiye, jimnastikte ilk kez Olimpiyat madalyası aldı - Devamını oku...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde sporcularımızın başarılı performansları sürüyor. Milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı. Eda Tuğsuz ise cirit atmada finale yükseldi. - Devamını oku...

Galatasaray'da yeni yönetim, eski yönetimi affemedi. Burak Elmas ve ekibi, daha önce de duyurduğu üzere kulüp tüzüğüne uygun hareket etmediklerine inandıkları eski yönetimi disipline verdi. Mustafa Cengiz ve ekibindekiler ihraçla karşı karşıya kalabilir. - Devamını oku...

Fenerbahçe resmi siteden bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre formalardan kaldırılan yıldız, armadan da kaldırıldı. Kulüp, şampiyonlukları sayılmadığı için bir tepki olarak bu kararı aldığını açıkladı. - Devamını oku...

Alperen Şengün'ün ardından takım arkadaşı Şehmus Hazer de NBA yolunda. Alperen, Houston Rockets tarafından draft edilmişti, Şehmus ise Cleveland Cavaliers'tan Yaz Ligi için davet aldı. - Devamını oku...

2020 Tokyo Olimpiyatları futbol branşında ilk finalist Brezilya - Devamını oku...