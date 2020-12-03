Akşam Postası | 3 Aralık 2020

Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, Haber Global'e verdiği demeçte futbola 1-2 yıl daha devam etmeyi düşündüğünü ve kendini iyi hissettiğini söylemişti. Taraftarın da desteklediği bu fikrin ardından Beşiktaş yönetimi hemen harekete geçti..