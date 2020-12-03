Türkiye Akşam Postası | 3 Aralık 2020

Akşam Postası | 3 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 3 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı, Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması geldi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu corona virüse yakalandı.

03 Aralık 2020, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Tarhana çorbası
  • Fırında çupra 
  • Çoban salata 
  • Sufle 

Tarifler için tıklayın

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