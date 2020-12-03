Akşam Postası | 3 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı, Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması geldi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu corona virüse yakalandı.
03 Aralık 2020, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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Gündem
- Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. -Devamını oku...
- Milli Savunma Bakanlığı: 1 asker şehit oldu. -Devamını oku...
- Meteoroloji buzlanma ve don için uyardı. -Devamını oku...
- Türk-İş'ten yeni asgari ücret için açıklama geldi. -Devamını oku...
- Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı açılışta dışarda kalanlar sosyal mesafeyi unuttu. -Devamını oku...
- Görevden alınan görme engelli Turgay öğretmen hukuk mücadelesi başlattı. -Devamını oku...
- Sokağa çıkma kısıtlamaları etkisini göstermeye başladı mı? -Devamını oku...
- 'Pamuk'un kesilen patileri için 4 taksitte ödenecek 809 lira ceza kesildi. -Devamını oku...
- 13 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. -Devamını oku...
Dünya
- Japonya'da da corona virüs aşısı ücretsiz olacak -Devamını oku...
- Pfizer/BioNTech aşısında İngiltere'ye sevkiyat başladı. -Devamını oku...
- Corona virüs aşısı turizmine talepler başladı. -Devamını oku...
Magazin
- Zeynep Bastık: Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum - Devamını oku...
- Acun Ilıcalı'dan Uğur Yılmaz Deniz açıklaması- Devamını oku...
- Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel: Saçmalık bu annelik- Devamını oku...
- VJ Bülent annesini kaybetti: 50 yaşımda yetim kaldım- Devamını oku...
- Seren Serengil'in bekaret açıklaması yeniden gündemde- Devamını oku...
- Bülent Ersoy: Çok yüklü bir bağışı kaybettiler- Devamını oku...
- Yıldız Tilbe: Gün doğmadan neler doğar, belki Bill Gates geberir- Devamını oku...
- Pelin Öztekin: 100 kilo olan biri aşık olmaz mı?- Devamını oku...
- Edip Akbayram'ın kızı Türkü, kızdırdı- Devamını oku...
- Serenay Sarıkaya ayrılığın ardından kendini doğaya verdi- Devamını oku...
- Aleyna Tilki: Kendime, anneme ve kardeşime aşı yaptırmayacağım- Devamını oku...
Spor
- Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, Haber Global'e verdiği demeçte futbola 1-2 yıl daha devam etmeyi düşündüğünü ve kendini iyi hissettiğini söylemişti. Taraftarın da desteklediği bu fikrin ardından Beşiktaş yönetimi hemen harekete geçti.. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın yükselen yıldızı Taylan Antalyalı, Bucaspor altyapısından çıkmıştı. Taylan'a 16 yaşında ilk kez forma veren eski hocası Sait Karafırtınalar, öğrencisiyle ilgili detayları anlattı.. - Devamını oku...
- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tarhana çorbası
- Fırında çupra
- Çoban salata
- Sufle
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