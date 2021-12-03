Akşam Postası | 3 Aralık 2021

Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 'Öğretmenlik Meslek Kanunu yakında Meclis'in takdirine sunulacak' -Devamını oku..

Emekli ve memur zammı belli oldu! Oran değişti, 2022'de maaşlar... -Devamını oku...

Bayılana kadar dövdü! Her şey 6 yaşındaki kızının gözü önünde oldu -Devamını oku...

Araba alacaklar dikkat! ÖTV talebi heyecan yarattı! Araç fiyatlarındaki artış nedeniyle... -Devamını oku...

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Rusya Ocak ayı sonunda saldırabilir -Devamını oku...

Mahkemeden şok karar! Ayağına çivi battı, mağaza zincirinden 10 milyon dolar alacak -Devamını oku...

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve sık sık yorumlara verdiği cevaplarla gündeme gelen Pınar Altuğ, yine bir yoruma verdiği cevapla gündemde. - Devamını oku...

2014 senesinde iş insanı Bedri Güntay ile hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik süren Pelin Karahan, önceki akşam Kuruçeşme’de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Pelin Karahan, etkinlik çıkışı basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti ve formda vücudunun sırrını açıkladı. - Devamını oku...

Türk sinemasının emektar ismi İlyas Salman katıldığı bir programda vasiyetini açıkladı. İlyas Salman’ın Kemal Sunal hakkında yaptığı yorum duygulandırdı. - Devamını oku...

Pınar Deniz’in ardından Yiğit Kiraz’la ilgili de şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı! Kirazcı, ünlü olmadan önce ortalığı kasıp kavuran bir klipte oynadığı ortaya çıktı. - Devamını oku...

Aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü (29) ile yönetmen Onur Ünlü (48) evleniyor mu? - Devamını oku...

Son dönemde tercih ettiği kıyafetlere verdiği parayla gündeme gelen Demet Özdemir, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Demet Özdemir, özel hayatıyla alakalı samimi itiraflarda bulundu. - Devamını oku...





Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 eşleşmeleri belli oldu! İşte 4 büyüklerin rakipleri... - Devamını oku...

Yeni MHK da aynı yoldan gidiyor: 4 hakem aylar sonra büyüklerin maçına atandı - Devamını oku...

ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) Dünya Kupası önerisine karşı çıktı - Devamını oku...