Türkiye Akşam Postası | 3 Aralık 2021

Akşam Postası | 3 Aralık 2021

Türkiye

Akşam Postası | 3 Aralık 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Merkez Bankası'ndan döviz kuruna ikinci müdahale - Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Öğretmenlik Meslek Kanunu yakında Meclis'te olacak. - Emekli ve memur zammı belli oldu: Oran değişti, 2022'de maaşlar nasıl olacak? - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 eşleşmeleri belli oldu. Daha fazlası için Akşam Postası.

03 Aralık 2021, Cuma 17:53 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 'Öğretmenlik Meslek Kanunu yakında Meclis'in takdirine sunulacak' -Devamını oku..

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Sosyal medya paylaşımlarıyla ve sık sık yorumlara verdiği cevaplarla gündeme gelen Pınar Altuğ, yine bir yoruma verdiği cevapla gündemde. - Devamını oku...

2014 senesinde iş insanı Bedri Güntay ile hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik süren Pelin Karahan, önceki akşam Kuruçeşme’de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Pelin Karahan, etkinlik çıkışı basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti ve formda vücudunun sırrını açıkladı. - Devamını oku...

Türk sinemasının emektar ismi İlyas Salman katıldığı bir programda vasiyetini açıkladı. İlyas Salman’ın Kemal Sunal hakkında yaptığı yorum duygulandırdı. - Devamını oku...

Pınar Deniz’in ardından Yiğit Kiraz’la ilgili de şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı! Kirazcı, ünlü olmadan önce ortalığı kasıp kavuran bir klipte oynadığı ortaya çıktı. - Devamını oku...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 eşleşmeleri belli oldu! İşte 4 büyüklerin rakipleri... - Devamını oku...

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