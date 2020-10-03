Türkiye Akşam Postası | 3 Ekim 2020

Akşam Postası | 3 Ekim 2020

Türkiye

Akşam Postası | 3 Ekim 2020

Bugün neler oldu, şöyle bir bakalım. İşte günün öne çıkan tüm gelişmeleri. Akşam Postası her zamanki saatinde karşında.

03 Ekim 2020, Cumartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetlerle değil bereketiyle sembolleşen yere dönüşecek. -Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA TV açıklaması. -Devamını oku...

Milletvekili Gürel, corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Bakan Koca'dan DSÖ'ye teşekkür. -Devamını oku...

Ceren Özdemir'in ailesi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. -Devamını oku...

Uzmanlardan göz kızarıklığı ve corona virüs uyarısı. -Devamını oku...

İstanbul Havalimanı Metro Hattı için Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi. -Devamını oku...

İki bölge için yağış uyarısı yapıldı. -Devamını oku...

Dünya

Almanya'da tren vagonunda bomba bulundu. -Devamını oku...

Yunanistan'dan yeni Navtex açıklaması. -Devamını oku...

Magazin

MISS Model Of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün’ün, eski eşinin ailesi tarafından açılan davada beraat etmesinin ardından mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. - Devamını oku...

Her yaptığı ile adından söz ettiren Yıldız Tilbe, asker tıraşı oldu. Tilbe, yeni imajını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. - Devamını oku...

Hira Koyuncuoğlu: Kıskançlık rahatsız edici bir duygu. İnsanın sevgilisini kıskanması bana komik geliyor. - Devamını oku...

Eda Taşpınar, oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan’la Etiler’de görüntülendi. Eda Taşpınar, muhabirlerin evlilik sorularına yanıt verdi. "Evlilik için çok erken" - Devamını oku...

Spor

Rıza Çalımbay: "Türkiye’ye puan kazandırmak istiyoruz". -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Domates çorbası
  • İzmir köfte
  • Humus
  • Dudove tatlısı 

Tarifler için tıklayın.

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