Akşam Postası | 3 Ekim 2021

Erdoğan'dan market mesajı: Binden fazla yapılması talimatını verdik. Devamını oku...

Meteoroloji İstanbul da dahil birçok ilimizde önümüzdeki hafta üç gün boyunca yağmurlu havanın etkili olacağını duyurdu.Devamını oku...

Ankara’daki operasyon Türkiye’ye uzanan rotayı ortaya çıkardı! Şok detaylar…Devamını oku...

Emekli olmak için gereken şartları tamamlamak isteyenlerin merak ettiği dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Ödenen primlerin parasını geri alınabilir mi?Devamını oku...

Cacık yedi, alkollü çıktı! Akılalmaz olay! Mahkeme kararı iptal etti…Devamını oku...

Taliban duyurdu! Kabil'de camiye bombalı saldırı! Siviller öldü. Devamını oku...

Ezber bozan aşı sözleri! Uğur Şahin duyurdu! 'Aşı formülünün değişmesi gerekebilir' Devamını oku...

ABD’nin gizli silahı deşifre oldu! 7 saniyelik görüntü yetti…Devamını oku...

TikTok fenomenin feci sonu! Lüks aracıyla kaza yaparak can verdi.Devamını oku...

Yaşadığı talihsiz olayın ardından uzun süre sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra Kuruçeşme’de verdiği konserlerle hayranlarını mest etmişti. Konser biletleri saatler içinde tükenen İbrahim Tatlıses’in işleri açıldı. İbrahim Tatlıses, Belarus'ta milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. - Devamını oku

İlhan Daner, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Daner için Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenledi. Cenazede taziyeleri Daner’in eşi Nihal Daner ve oğlu Cüneyt Alihan Daner kabul etti. - Devamını oku

Oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu 2018 senesinde sahte başkomiser kimliğiyle yakalanmış ve hakkında 5 sene hapis cezası istenmişti. Şimdi ise Fatih Göksel Aydoğduoğlu pedofili suçundan cezaevine gönderildi. - Devamını oku

2015 yılında Kiraz Mevsimi dizisinde başrolü paylaşan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu 6 yıldır aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Serkan Çayoğlu’ndan evlilik teklifi alan Özge Gürel “Evet” yanıtını vermişti. Güzel günler yaşayan Özge Gürel cephesinden acı haber geldi. - Devamını oku

Fenerbahçe, kendi sahasında Kasımpaaş'yı 2-1 yenerek liderliğe oturdu. - Devamını oku...

Başakşehir Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Sivasspor maçında topa vurduğu için kırmızı kart görmüştü. Bu nedenle oyundan atılan Yalçın'ın, pozisyonun devamında küfrettiği iddiaları var. Eğer maçın hakemi raporunda buna dair bir şey yazarsa ceza artabilir. - Devamını oku...

Galatasaray 10 sene önce Türk Telekom'a verdiği stad isim hakkı anlaşmasını tamamladı. Şirketin adı stadın dış kısmından söküldü. Burak Elmas yönetiminin adaylık döneminde bahsettiği büyük sponsorun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. - Devamını oku...