Türkiye Akşam Postası | 3 Eylül 2020

Akşam Postası | 3 Eylül 2020

Türkiye

Akşam Postası | 3 Eylül 2020

Gün içerisinde olan tüm önemli olayları bir araya topladık. Akşam Postası sana günü özetlemek için geliyor.

03 Eylül 2020, Perşembe 17:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

Dünya

Magazin

  • Ünlü gurme, Mehmet Yaşin’in içinde bulunduğu araç Zeytinburnu’nda kaza yaptı. Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı. - Devamını oku...
  • Bir süredir ekranlarda olmayan Miray Daner, dijital platformda yayınlanacak yeni dizisi için imaj değiştirdi. -Devamını oku...
  • "Dünyanın en çok kazanan aktörü" olan Dwayne Johnson, üç hafta önce yaptırdığı corona virüs testi pozitif çıktı. - Devamını oku...
  • Engin Altan Düzyatan, önümüzdeki ay İslamabad’da bir caminin açılışına katılacak. Düzyatan'a ayrıca Pakistan'da bulunan bir şirket, marka yüzü olması için teklif götürdü. - Devamını oku...

Eğlence

Spor

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Domates çorbası
  • Arnavut ciğeri
  • Fırında baharatlı patates kızartması
  • Kadayıf sarma tatlısı 

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: 

Ressam Ali Akbar Beigi'nin aşırı gerçekçi yaşlı adam portresi



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Z kuşağı: Türkiye’yi onlar mı değiştirecek?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Zor bir kış olacak
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vali Yerlikaya: Allah rızası için dışarı çıkmayın