Akşam Postası | 3 Eylül 2020

Corona virüs nedeniyle en çok sağlık çalışanının vefat ettiği ülke belli oldu.

Ünlü gurme, Mehmet Yaşin’in içinde bulunduğu araç Zeytinburnu’nda kaza yaptı. Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı. - Devamını oku...

Bir süredir ekranlarda olmayan Miray Daner, dijital platformda yayınlanacak yeni dizisi için imaj değiştirdi. - Devamını oku...

"Dünyanın en çok kazanan aktörü" olan Dwayne Johnson, üç hafta önce yaptırdığı corona virüs testi pozitif çıktı. - Devamını oku...