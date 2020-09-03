Akşam Postası | 3 Eylül 2020
Gün içerisinde olan tüm önemli olayları bir araya topladık. Akşam Postası sana günü özetlemek için geliyor.
03 Eylül 2020, Perşembe 17:37 Son Güncelleme:
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Gündem
- Binali Yıldırım corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
- 81 il için yeni corona virüs tedbirleri belirlendi. -Devamını oku...
- Vali Yerlikaya: Allah rızası için dışarı çıkmayın. -Devamını oku...
- Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranının altın hariç yüzde 90 oldu. -Devamını oku...
- Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tarikat lideri için açıklama. -Devamını oku...
- Tuma Çelik hakkında yeni gelişme. -Devamını oku...
- Nikah törenlerine yaş sınırlaması getirildi. -Devamını oku...
- Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. -Devamını oku...
Dünya
- Corona virüs nedeniyle en çok sağlık çalışanının vefat ettiği ülke belli oldu. -Devamını oku...
- 43 mürettebatlı yük gemisi kayboldu. -Devamını oku...
Magazin
- Ünlü gurme, Mehmet Yaşin’in içinde bulunduğu araç Zeytinburnu’nda kaza yaptı. Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı. - Devamını oku...
- Bir süredir ekranlarda olmayan Miray Daner, dijital platformda yayınlanacak yeni dizisi için imaj değiştirdi. -Devamını oku...
- "Dünyanın en çok kazanan aktörü" olan Dwayne Johnson, üç hafta önce yaptırdığı corona virüs testi pozitif çıktı. - Devamını oku...
- Engin Altan Düzyatan, önümüzdeki ay İslamabad’da bir caminin açılışına katılacak. Düzyatan'a ayrıca Pakistan'da bulunan bir şirket, marka yüzü olması için teklif götürdü. - Devamını oku...
Eğlence
- Düğünü sonbaharda yapmak için 9 etkili sebep- Devamını oku...
- Bir pazar gününü neden ağdaya ve kaş almaya ayırmalısınız?- Devamını oku...
- Maske takarken makyajı korumanın 5 etkili yolu-Devamını oku...
- Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis: Bu tabloyu Sivas'ta bulacağımı düşünmüyordum- Devamını oku...
Spor
- TFF'den seyircisiz maç kararı. -Devamını oku...
- Brezilya'da kadın ve erkek futbolcular aynı ücreti alacak. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- Arnavut ciğeri
- Fırında baharatlı patates kızartması
- Kadayıf sarma tatlısı
Günün videosu:
Ressam Ali Akbar Beigi'nin aşırı gerçekçi yaşlı adam portresi