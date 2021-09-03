Akşam Postası | 3 Eylül 2021
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03 Eylül 2021, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bu milletin önünü kesemezsiniz! -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukları okuldan uzak tutma lüksümüz yok -Devamını oku...
- İstanbul'da 2,5 liralık ekmek tartışması! -Devamını oku...
- Şanlıurfa'da 13 yaşındaki kız feci şekilde can verdi! Üzerine tiner döküldü... -Devamını oku...
- Bursa'da öğrencinin testi pozitif çıktı! 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada -Devamını oku...
- Bakanlık 81 ile gönderdi! Çalışanlar dikkat! PCR testi zorunlu oldu... -Devamını oku...
- Hatay Valisi’nden açıklama geldi! Suriye’den yayıldı Samandağ’a kadar ulaştı… -Devamını oku...
- İşte İstanbul'da aşılama oranları! İlçe ilçe açıklandı... -Devamını oku...
- Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! 4-5 ay sonra bir ilk, pazartesi kuvvetli geliyor... -Devamını oku...
- Parmağına batan diken nedeniyle ölümden döndü -Devamını oku...
- Yaz ayına şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla damga vuran Demet Özdemir, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekiyor. Demet Özdemir, son olarak beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçti. Devamını oku...
- Lübnan asıllı Meksikalı oyuncu Salma Hayek her sene yeni yaşını paylaştığı bikinili fotoğrafıyla kutluyor. Hayek bu sene bir değişiklik yaparak mavi mayolu fotoğrafıyla yeni yaşını kutladı. Devamını oku...
- Danilo Zanna, sevilen yarışma 'MasterChef Türkiye 2021' son bölümünün en çok merak edilen isimlerinden oldu. 2 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümde, Danilo Şef'in yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Devamını oku...
- Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın, yeni bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Devamını oku...
- Oktay Kaynarca'nın başrol oynadığı, atv'nin sevilen dizisi yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ozan Akbaba, yedinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan yapıma veda edeceği iddiasına yanıt verdi. Devamını oku...
- Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak milli takım kampına dahil edildi! -Devamını oku...
- Tokyo'dan bir madalya daha geldi! Golbol Kadın Milli Takımımız tarih yazdı -Devamını oku...
- Fenerbahçe'de transfer sürprizi! Onlar da gidiyor -Devamını oku...
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