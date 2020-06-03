Akşam Postası | 3 Haziran 2020
Günün dikkatini çekeceğini düşündüğümüz olaylarını bir araya getirdik. Akşam Postası'nın bu akşamki hali şöyle:
03 Haziran 2020, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
- Okullarda telafi eğitimin başlayacağı tarih belli oldu. Devamını oku...
- Ev alacaklara bir müjde de özel sektörden! 2 yıl ödeme yok. Devamını oku...
- 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları belli oldu.Devamını oku...
- Akaryakıtta bu geceden itibaren 17 ila 25 kuruş indirim yapılacak.Devamını oku...
- Türkiye ve Azerbaycan vizeleri kaldırdı.Devamını oku...
- Gram altın fiyatlarında düşüş sürüyor.İşte güncel fiyatlar.Devamını oku...
- Corona virüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı başladı.Devamını oku...
- Bodrum’da denize sıfır 2 otel, mermer tozunu beyaz kum diye sahile sermeye çalışırken yakalandı.Devamını oku...
- Van'da bir otobüs şoförü 12 kişiye corona virüs bulaştırdı.Devamını oku...
- Kumlucu Belediyesi'nde 2 milyonluk yolsuzluk iddiası! Bakanlık harekete geçti.Devamını oku...
Dünya
- George Floyd'un eşi ilk kez kamera karşısına geçip adalet için seslendi. Devamını oku...
- Papa'dan George Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki.Devamını oku...
- İspanya'da son 48 saatte corona virüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi. Normalleşme adımları başlayan ülkede halk plajlara koştu.Devamını oku...
- Fransa'da siyahi genç Adama Traore'nin öldürülmesi nedeniyle protesto başladı.Devamını oku...
- George Floyd'un ölümünü canlandıran 3 genç gözaltına alındı.Devamını oku...
- 2021 Model BMW 4 Serisi resmen tanıtıldı. - Devamını oku...
- PlayStation 4 oyunları için Days of Play indirim kampanyası başlıyor. - Devamını oku...
- Zoom, corona virüs ile gelen rekor sonuçlarını açıkladı. - Devamını oku...
- Ateş ölçer özelliği ile gelen Honor Play 4 Pro resmi olarak tanıtıldı. - Devamını oku...
- Huawei, yeni kapalı kulak içi tasarımı ve aktif gürültü engelleme teknolojisi ile ses deneyimi sunan FreeBuds 3i kablosuz kulaklıkları 5 Haziran itibariyle satışa sunacak. İşte Huawei FreeBuds 3i'nin özellikleri ve fiyatı. - Devamını oku...
Magazin
- Ece Erken ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliği resmen bitti. - Devamını oku...
- Sırp basınından bomba iddia: Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan'ın arasına Meryem Uzerli girdi. - Devamını oku...
- Ünlü rapçi Ezhel, 'Mekanın Sahibi' şarkısı ile kendisine ve birçok rapçiye yüklenen Norm Ender'e ilk kez cevap verdi. Ezhel, "Anlamadım arkadaşı. Değişik bir şey oldu. Adam bize söverek para kazandı, mükemmel bir sistem" dedi. - Devamını oku...
Spor
- Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Alex de Souza Fenerbahçe'de yaşadığı 5 unutulmaz anısını anlattı. - Devamını oku...
- Muhammed Ali ölümünün 4. yıl dönümünde de unutulmadı. - Devamını oku...
- Werder Bremen forması giyen milli oyuncu Nuri Şahin kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Nuri'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ezogelin çorbası
- Fırında çupra
- Çoban salata
- Sultan tatlısı