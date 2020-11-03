Akşam Postası | 3 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Ayda Gezgin'in annesinin ise maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Trump'mı Biden mi? ABD yeni başkanını seçmek için sandık başına geçti. Daha fazlası için Akşam Postası'nı okumaya devam et.
03 Kasım 2020, Salı 17:33 Son Güncelleme:
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Gündem
- 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın isteği nedeniyle İzmir'e köfte ayran siparişi yağdı. Devamını oku...
- Ayda Gezgin'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı. Devamını oku...
- Enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif ailesiyle bir araya geldi.Devamını oku...
- İzmir depremini önceden bilen kahin, 'Mavi dolunay' iddiasını tekrarladı.Devamını oku...
- Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı.Devamını oku...
- İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İdil Şirin'de corona virüs çıktı.Devamını oku...
- Antalya'da 30 yolcunun olduğu tur teknesi battı: 1 ölü var.Devamını oku...
- Bankalardan İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara borçları için destek. Devamını oku...
- İzmir'de, çocuğu depreme uykuda yakalanan anne bakın ne yaptı. Devamını oku...
- 5 partinin ortak önerge: Deprem araştırma komisyonu kuruluyor. Devamını oku...
Dünya
- Trump'mı Biden mi? ABD yeni başkanını seçmek için sandık başına geçti. Devamını oku...
- Katy Perry, ABD vatandaşlarını oy vermeye teşvik etmek için sokakta başına geçirdiği "Oy verdim" panosuyla otomobilleri selamladı. Devamını oku...
- Baby Shark, Despacito'yu geçerek YouTube'ta en çok izlenen video oldu Devamını oku...
Magazin
- Geçen yıl ABD'ye yerleşen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, yeni yaşını Miami'de dostlarıyla birlikte kutladı. 26 yaşına giren Durmaz'ın parti vermesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Devamını oku...
- Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, İzmir'deki depremin ardından kuaförde saçını boyattığı anları paylaştı. Takipçileri tarafından eleştirilen Murat Övüç ise paylaştığı videoda sert sözler sarf etti. Övüç'ün "Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk" sözleri tepki çekti. Devamını oku...
- Geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığını açıklayan Irmak Ünal yeni bir paylaşım yaptı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ünal'ın hastaneye yatırılmasına karar verildi. Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'da Ankaragücü maçında sakatlanan iki defans oyuncusu Marcao ve Saracchi'nin durumu belli oldu. Defansın iki önemli ismi de Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. - Devamını oku...
- Futbol tarihinin en önemli oyuncularından Diego Armanda Maradona bir kez daha hastanelik oldu. Son bir haftadır iştahsız ve enerjisiz olduğu açıklanan Maradona'nın durumunda acil bir şey olmadığı söylendi. - Devamını oku...
- Ryan Giggs kız arkadaşını dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Daha sonra ise kefaletle serbest kaldı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Un çorbası
- Pirinçli soğan dolması
- Piyaz
- Tiramisu
Günün videosu
İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in görüntüleri.
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