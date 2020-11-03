Akşam Postası | 3 Kasım 2020

Galatasaray'da Ankaragücü maçında sakatlanan iki defans oyuncusu Marcao ve Saracchi'nin durumu belli oldu. Defansın iki önemli ismi de Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. -

Futbol tarihinin en önemli oyuncularından Diego Armanda Maradona bir kez daha hastanelik oldu. Son bir haftadır iştahsız ve enerjisiz olduğu açıklanan Maradona'nın durumunda acil bir şey olmadığı söylendi. -