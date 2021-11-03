Akşam Postası | 3 Kasım 2021

YouTuber’lar sordu, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri yanıtladı! 'Aşı ol sevdiklerine yakın ol' -Devamını oku...

İstanbul Valiliği uyardı! Perşembe gününden pazartesi gününe kadar etkili olacak -Devamını oku...

Emniyet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki asılsız paylaşımlarla ilgili açıklama -Devamını oku...

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde HDP vardı, 'HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum' ifadelerini kullandı. -Devamını oku...

Yeniden değerleme oranı açıklandı! Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyecek -Devamını oku...

TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! Sıvı madde siyanür çıktı -Devamını oku...

Rusya'da kabus büyüyor! Ordu devreye girdi -Devamını oku...

Pasifik'te koruma koridor oluşturulacak -Devamını oku...

Kan testi ile kanser teşhisi! Hata payı sıfıra yakın -Devamını oku...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti uzun süredir yeni dünyaya gelecek olan bebeklerini bekliyor. Şimdi ise Bergüzar Korel ve Halit Ergenç cephesinden müjdeli haber geldi. - Devamını oku

1 Kasım'da oğlu Selim'i kucağına alarak ikinci kez anne olan Bengü, hastane çıkışı açıklamalarda bulundu. - Devamını oku

Eski manken ve model Deniz Akkaya şu sıralar ulusal bir kanalda magazin programı sunuculuğu yapıyor. Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile tatsız olaylar yaşayan sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a sert ithamlarda bulundu. Deniz Akkaya’nın bu sözleri sonrası Ece Ronay ise Deniz Akkaya’ya şaşkına çevirecek cevap verdi. - Devamını oku

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisi yayınlandığı her hafta sosyal medyada büyük iz bırakıyor. Yargı dizisinin bu hafta ekrana gelecek olan 8.yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı. Yargı’nın yayınlanan bu yeni bölüm tanıtımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yargı dizisi her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte Yargı’nın son yayınlanan tanıtım filmi. - Devamını oku

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Türk basketbolunun 3 efsane ismi Hidayet Türkoğlu, Erman Kunter ve Harun Erdenay konuştu. - Devamını oku...

UEFA ülke puanı için kritik 2 gün! 3 maçtan 6 puan çıkar mı? - Devamını oku...

TFF Galatasaray'ın Lokomotiv maçı için yaptığı başvuruyu reddetti - Devamını oku...