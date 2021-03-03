Akşam Postası | 3 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Soylu, yarın ülke genelinde koronavirüs denetimi yapılacağını duyurdu. Yasaklar kalktı ama esnafın 4 talebi var. Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye'de yapılan Sinovac aşısının etkinliği açıklandı. Daha fazlası için Akşam Postası.
03 Mart 2021, Çarşamba 18:18 Son Güncelleme:
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- Bakan Soylu duyurdu: Yarın ülke genelinde koronavirüs denetimi yapılacak. Devamını oku...
- Yasaklar kalktı ama esnafın 4 talebi var. Devamını oku...
- EPDK, dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıtta fiyat artışı yapan şirketler hakkında inceleme başlattı.Devamını oku...
- Türkiye'ye yaklaşan sezyum 137 toz taşınımına karşı uyarı: Dışarı çıkmayın, camları kapatın!Devamını oku...
- Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu.Devamını oku...
- Türkiye'de yapılan Sinovac aşısının etkinliği açıklandı.Devamını oku...
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- Sürü bağışıklığı ne zaman olacak? Uzman isim tarih verdi.Devamını oku...
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- Büyük acılarla dolu 60 yıllık yaşamına, 78 albüm ve 38 film sığdıran unutulmaz sanatçı, vefatının 8. yılında yad ediliyor. - Devamını oku...
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- Cüneyt Çakır bir önceki Süper Lig haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi olmuştu. Çakır bu hafta da Galatasaray'ın Ankaragücü'ne konuk olacağı maçta VAR koltuğunda oturacak. Yaşar Kemal Uğurlu ise Kayserispor-Rizespor maçında VAR hakemliği yapacak. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- SOĞAN ÇORBASI
- KURU DOLMA
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