Akşam Postası | 3 Mart 2021

Süper Lig'in en güçlü şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, İStanbul maratonuna başlıyor. Önümüzdeki 31 gün boyunca İstanbul dışına çıkmayacak olan Beşiktaş bu süreçte Gaziantep, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile iç sahada, Başakşehir ve Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. -

Cüneyt Çakır bir önceki Süper Lig haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi olmuştu. Çakır bu hafta da Galatasaray'ın Ankaragücü'ne konuk olacağı maçta VAR koltuğunda oturacak. Yaşar Kemal Uğurlu ise Kayserispor-Rizespor maçında VAR hakemliği yapacak. -