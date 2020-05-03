Akşam Postası | 3 Mayıs 2020

Gündem

Seyahat yasağı pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı. Devamını oku...

Okulların açılacağı tarih belli oldu! Bayram yasağı ve okullar için son karar. Devamını oku...

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ da 4.0 ile sallandı.Devamını oku...

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu corona virüsten hayatını kaybetti.Devamını oku...

Ercüment Ovalı'dan 'corona virüse yakalandı' iddiaları hakkında açıklama geldi.Devamını oku...

Jeofizik Uzmanı "7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz" deyip 5 riskli ili uyardı.Devamını oku...

Dünya

Tıbbi yardım yaptığımız ABD'den Türkiye'ye teşekkür: Beraber atlatacağız.Devamını oku...

Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un ilk hamlesi Güney Kore sınırına ateş açmak oldu. Devamını oku...

Rusya'da corona virüs kontrolden çıktı! 24 saatte 10 bin 633 kişi...Devamını oku...

Corona virüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ölümümü nasıl ilan edeceklerini düşünmeye başlamışlardı" dedi.Devamını oku...

Magazin

Özcan Deniz geçen haziranda boşandığı çocuğunun annesi Feyza Aktan ile karantina günlerini aynı evde geçiriyor. Bu süreçte sorunları aşan ikilinin yeniden nikah masasına oturacağı öğrenildi. Devamını oku...

Ünlü şarkıcı Britney Spears, son aylarda sakarlıkları ile gündemde. Geçen aylarda dans ederken ayağını kıran şarkıcı, son paylaşımında evinin spor salonunu yanlışlıkla yaktığını itiraf etti. Devamını oku...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Damla Ersubaşı merak edilen soruları yanıtladı. Eşi ile arasında problemler olduğunu kabul eden Ersubaşı açıklamalar yaptı. Devamını oku...

Spor

Listede tek Türk var: Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri. Devamını oku...

Arda Turan: "İnönü'de küfür yemek güzeldi" Devamını oku...

Galatasaray, Mbaye Diagne nedeniyle tarihindeki en büyük transfer zararını yaşamaya çok yakın. Tam 13 milyon euro yatırım yapılan Diagne'den az da olsa bonservis kazanmak isteyen Galatasaray, alıcı bulamıyor. Devamını oku...

Mateja Kezman'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Sırp forvet Mateja Kezman artık 41 yaşında. Devamını oku...