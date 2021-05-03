Akşam Postası | 3 Mayıs 2021

Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı! Bakan Bilgin duyurdu. Devamını oku...

Sağlık Bakanı Koca’dan aşı tedariki ile ilgili son dakika açıklaması. Devamını oku...

Camideki vatandaşlara biber gazıyla müdahale eden emniyet mensubuyla ilgili açıklama. Devamını oku...

Antalya'daki otelde sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerle ilgili skandal savunma! Devamını oku...

Vergi ödeme süreleri uzatıldı! İşte vergi ödeme için son gün...Devamını oku...

Antalya'da Dmitrijs Solovjovs isimli 34 yaşındaki turist, maske takmadığı için kendisini uyaran polisin yanındaki kadın polisi göstererek 'Beğendim, bana göndersene' dedi. Pasaportu istenince sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başlayan İngiliz turist, polis merkezine götürüldü. Devamını oku...





'Seyahat kısıtlaması aşı olanlara kaldırsın' önerisi. Devamını oku...

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Norveç’te çok çarpıcı analiz! 'Bir F-35 yerine 22 Türk SİHA'sı alalım' Devamını oku...

ABD'li otomobil devi Ford üretimi durdurduğunu duyurdu Devamını oku...





Bir süre önce iş için İtalya'ya giden Can Yaman, aradığı aşkı bulmuştu. Gönlünü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'ya kaptıran Yaman, geçtiğimiz hafta ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Yakışıklı oyuncunun evlenme teklif ettiği Leotta'nın, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu görüntülerinin ardından Can Yaman'ın hamlesi merak ediliyordu. Ancak Yaman, son hareketiyle herkesi şaşkına çevirdi. Devamını oku...

O Ses Türkiye Rap jürisi üyelerinden Murda lakaplı Önder Doğan’ın 13 günlük bebeği Ayla yaşamını kaybetti. Devamını oku...

Tam kapanma sürecini tatil yaparak geçiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, fotoğrafına gelen yoruma sinirlendi. Çıran, takipçisinin yorumuna küfür ederek yanıt verdi. Devamını oku...

İngiltere Kraliyeti’nin dört numaralı varisi Prenses Charlotte, 6 yaşına bastı. Charlotte’ın yaş günü fotoğrafını annesi Düşes Kate (39) çekti. Charlotte, büyükannesi Kraliçe Elizabeth (95) ile babası Prens William’ın (38) çocukluğuna her geçen gün daha çok benziyor. Devamını oku...

Kalben, Cake Mosq’un sunduğu YouTube programı ‘Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen’e konuk oldu. İşte şarkıcının yaptığı çarpıcı açıklamalardan satırbaşları... Devamını oku...

Beşiktaş'ta Hatayspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou ile ilgili açıklama geldi. Fransız oyuncuyla ilgili yapılan açıklama taraftarın içine su serpti. Son maçların formda ismi Galatasaray derbisine yetişecek. - Devamını oku...

Mustafa Cengiz Galatasaray başkanlık seçimi için adaylık başvurusu yaptı. - Devamını oku...

Beşiktaş'ın gözü bugün oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor maçında olacak. Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında Beşiktaş, cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ı yenerse, son düdükle beraber şampiyonluk ilan edilecek. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

TAVUK SUYU ÇORBA

FIRINDA TAVUK

PİRİNÇ PİLAVI

MOZAİK PASTA

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