Akşam Postası | 3 Ocak 2020

Gündem

2019 yılı Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 0,74 artış gösterdi. -Devamını oku…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. -Devamını oku…

Libya'ya asker gönderilmesine onay verilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin instragram hesabından 'Amfibi komandolar göreve hazır' mesajı ile bir paylaşım yapıldı. -Devamını oku…

Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 1312 yılına ait üzerinde "Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme" yazısı bulunan bir hançer ele geçirildi.-Devamını oku…

Yumurta ve su ürünlerinini toptan satışlarında KDV oranlarında düşüş yapıldı. -Devamını oku…

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi. -Devamını oku...





Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.-Devamını oku…

Japonya'da yerin 30 kilometre altında 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. -Devamını oku…

Kasım Süleymani'nin ölümüne dünyadan tepkiler sürüyor. -Devamını oku...





Spor

Son haftaların en formsuz takımı Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner’den eşine benzerine az rastlanır bir karar geldi.-Devamını oku…

MHK Başkanı Zekeriya Alp, hakem Fırat Aydınus'un görevi bırakacağı tarihi açıkladı. -Devamını oku…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, WinWin kampanyasını hem organize eden hem de büyük destek veren Acun Ilıcalı'ya plaket verdi. -Devamını oku…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçlarının programı belli oldu. -Devamını oku…





Magazin

Fahriye Evcen, sosyal medyada evinden paylaştığı fotoğraf karesinde eski formuna döndüğü görüldü. Devamını oku...

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından olan Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurdu. Devamını oku...

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda askerlik yapan Edis’e haciz geldi. Devamını oku...





Günün iyi haberi

Katryn isimli kedi, çöplükte doğum yaptıktan sonra yavrularını kaybetti. Hayvan kurtarma merkezine götürülen kedi, bu kez merkezdeki yavru köpekleri evlat edindi. -Devamını oku…





Günün fotoğrafı

Kars'ta soğuktan korunmak isteyen kedi kangal köpeğine sokulup uykuya daldı.

Günün menüsü

Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! -Devamını oku...





Günün şarkısı