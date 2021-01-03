Türkiye Akşam Postası | 3 Ocak 2021

Akşam Postası | 3 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 3 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Bakan Varank, Volkswagen'in Türkiye yatırımından vazgeçme nedenini açıkladı. "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına 800 bin kişi başvurdu. Memur ve emekliye yapılacak zam oranı yarın belli olacak. Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan Lisa Montgomery idam edilecek ve böylece 68 yıl sonra ilk kez bir kadının idamı gerçekleşecek. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.

03 Ocak 2021, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Bakan Varank, Volkswagen'in Türkiye yatırımından vazgeçme nedenini açıkladı. Devamını oku...
  • Kuraklıkla ilgili beklenen müjde geldi. Devamını oku...
  • "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına 800 bin kişi başvurdu. Devamını oku...
  • Türkiye'de görülen mutasyonla ilgili açıklama: İki kere önlem alın. Devamını oku...
  • Türk bilim insanları icat etti: Evde idrarla yapılan corona testi 15 saniyede sonuç veriyor. Devamını oku...
  • Memur ve emekliye yapılacak zam oranı yarın belli olacak. Devamını oku...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dünya

  • 'Çin neden Alman aşısı aldı?' sorusuna cevap geldi. Devamını oku...
  • Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan Lisa Montgomery idam edilecek. Devamını oku...
  • ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Corona virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı. Devamını oku...
  • Sosyal medya ünlü fast food zincirindeki mide bulandıran olayı konuşuyor. Devamını oku...

Magazin

  • Sözleri Ayla Çelik ve Hakkı Yalçın’a ait olan yeni şarkısıyla Ece Gürsel konuştu: Benim gibi güçlü bir kadın otorite altına giremez - Devamını oku...
  • Yılbaşı gecesi eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyada takipten çıkan ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan sürpriz bir hamle geldi. Yılmaz, "Eski aşkını sildi" şeklinde çıkan haberlerin ardından Sarıkaya'yı yeniden takip etmeye başladı - Devamını oku...
  • Gonca Vuslateri ve Hakan Altun birlikteliği hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çiftin, ayrılık kararı aldığı konuşuluyor Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırmıştı. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan çiftten ayrılık haberi geldi. - Devamını oku...

Spor

  • 16'ncı hafta maçında Trabzonspor, Karagümrükü deplasmanda 2-1 yendi.
  • Yeniden sakatlanan Falcao en az 4 hafta yok ve sakatlık 6 haftayı bulabilir. - Devamını oku...
  • Doktorları açıkladı: Omar Elabdellaoui'nin son durumu nasıl? - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yoğurt çorbası
  • Kirde kebabı
  • Domatesli pilav
  • Galeta unlu tatlı

Tarifler için tıklayın

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SIRADAKİ HABER Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı raporu çıktı