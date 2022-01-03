Akşam Postası | 3 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gururla açıklıyorum, ihracatta rekor kırıldı. Devamını oku...

Omicron varyantı nedeniyle okullar kapatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yanıt. Devamını oku...

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurların alacağı zam oranı da belli oldu. İşte memurların ocak ayından itibaren alacağı kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar...Devamını oku...

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! Devamını oku...

'Öldü' diye verilen bebek mezarlık yolunda ağladı, gerçek ortaya çıktı! Devamını oku...

'Aşıyı reddeden yoğun bakıma da alınmasın' tartışması! Devamını oku...

Kan donduran olay! Bebeğinin katilini korumak için yalan söyledi! Devamını oku...

İngiltere’de Omicron nedeniyle ortaokullarda maske zorunluluğu getirildi. Devamını oku...

Şoke oldular! Gökten ölü balık yağdı. Devamını oku...

Müge Anlı bugün programda özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Program esnasında vasiyetini açıklayan Müge Anlı, mezar yerinin de belli olduğunu belirtti. - Devamını oku

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile sevenlerinin karşısına çıkan Seda Sayan bugün ekranlardan uzak kaldı. Sevenleri Seda Sayan’ın neden ekrana çıkmadığını merak etti. Bu durum üzerine Seda Sayan, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı. - Devamını oku

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ı attığı mesajlarla taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni bir hamle geldi. - Devamını oku

Şimdilerde Üç Kuruş isimli dizide yer alan Uraz Kaygılaroğlu’ndan kötü haber geldi. Uraz Kaygılaroğlu'ndan gelen üzücü haberin ardından Üç Kuruş dizisinin çekimleri ertelendi. - Devamını oku

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı - Devamını oku...

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'yi seçtiğini duyurdu - Devamını oku...

Cenk Tosun Everton'dan ayrılmayacağını açıkladı - Devamını oku...

Bafetimbi Gomis Konyaspor ile görüşüyor - Devamını oku...

Galatasaray'da Fatih Terim için ilk kez yolların ayrılma ihtimali belirdi - Devamını oku...

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta sahaya atlayıp Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas'a saldırı girişiminde bulunan Oktay K. isimli holigana istenen ceza belli oldu. 2 Ekim'deki maçta yaşanan olay için Oktay K.'ya 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. - Devamını oku...

20 gün kaldı: Ali Koç toplam 1 seneyi teknik direktörsüz geçirmiş olacak - Devamını oku...

Burak Elmas yönetimdeki iki ismi geri plana çekti: Sportif direktör Şükrü Hanedar ile idari menajer Uğur Yıldız'ın yerlerine başka bir ekip gelecek. - Devamını oku...