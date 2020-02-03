Akşam Postası | 3 Şubat 2020

Günün şarkısı

Gündem

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 6 askerimiz şehit oldu. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan ve askerlerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili "Türkiye bu saldırının cevabını vermiş durumda, vermeye devam ediyor'' dedi. Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türkiye'ye uçak seferlerinin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.Devamını oku...

Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü erkek arkadaşı Zainal Abakarov’dan ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.Devamını oku...

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 artış gösterdi.Devamını oku...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak 2020 kira artış oranı da belirlendi. Buna göre, kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 14.52 oldu.Devamını oku...





Dünya

Taylan’da doktorlar, Orta Doğu solunum sendromu (MERS) tedavisinde kullanılan ve iki farklı HIV ilacının karışımıyla elde edilen ilacın, koronavirüsün (2019-nCoV) neden olduğu ağır hastalık belirtilerini taşıyan Çin vatandaşı bir kadının iyileşmesini hızlandırdığını duyurdu.Devamını oku...

İngiltere Londra'da meydana gelen bıçaklı saldırıyı terör örgütü DEAŞ herhangi bir kanıt göstermeden üstlendi.Devamını oku...

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un kişisel serveti Amazon'un hisselerinin yükselişiyle bir gün içinde sekiz milyar dolar arttı.Devamını oku...

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Tahran'da düşürüldüğü sırada kule ile İranlı bir pilot arasında geçen konuşmaların yer aldığı ses kaydı, Kiev yönetimi tarafından yayınlandı.Devamını oku...





Spor

Muzzi Özcan'dan Emre Mor açıklaması: Fenerbahçe'ye gitse yıldız olurdu - Devamını oku...

Super Bowl şampiyonu Kansas City Chiefs oldu - Devamını oku...





Magazin

Fatih Ürek'den Demet Akalın'a: Sürekli dedikodu yapıyor. - Devamını oku...

Soner Sarıkabadayı Camelo Lopez’e evlilik teklif etti. - Devamını oku...

Johnny Depp cephesinden ilk yorum: Amber Heard şiddeti örtmek için 'şiddet planı' uydurdu. - Devamını oku...

Şarkıcı Zerrin Özer paylaştığı fotoğrafta filtre ve photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü.- Devamını oku...

Eylül Öztürk ikinci kez anne oluyor. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

Samsun’da bir öğretmen geometri dersini müzikle anlatarak öğrencilere sevdiriyor, erik dalı ve fidayda eşliğinde formülleri akıllara kazıyor. - Devamını oku...

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak yayla çorbası tarifi, kuru fasulye yemeği tarifi, pirinç pilavı tarifi ve Hindistan cevizli kurabiye tarifi tarifleri. -Devamını oku...

Günün podcast'i

Günün köşe yazısı

İnsanlar neden çıplak fotoğraflarını çekiyor? Diğerleri neden ifşalıyor? - Mine Bozkurt yazdı...