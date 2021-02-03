Akşam Postası | 3 Şubat 2021

Aleyna Tilki hastanelik oldu: Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım - Devamını oku...

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer (59), dün gece yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Eşi Işıl Tuncer, ünlü türkücünün sağlık durumu hakkında bilgi verdi. - Devamını oku...

Oyuncu Berk Oktay, yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlenme teklifi etti. - Devamını oku...

Kim Kardashian Kanye West’ten boşanma partisi için özel ada tutacak. - Devamını oku...

Burak Yılmaz ve İstemi Atilla üçüncü bebek heyecanı yaşıyor. - Devamını oku...

Demet Akalın kızı Hira'nın doğum günü için, 200 öğrenciye bot, mont, pasta, oyuncak yollayacağını açıkladı. - Devamını oku...

Rihanna, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı. Güzel şarkıcı, Women's Health'e verdiği röportajda, kısıtlı bir hayat yaşama konusuyla nasıl baş ettiğini anlattı. - Devamını oku...

Brad Pitt ve Jennifer Aniston hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Pitt'in annesi Jane Pitt'in, oğlunun Aniston ile yeniden evlenmesini istediği konuşuluyor .- Devamını oku...