Akşam Postası | 3 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili açıklamasında 'Öğrenci misiniz, terörist mi?' ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü, 'İstifa etmem asla söz konusu değil.' dedi. 4 gencin sır ölümünde aileler olayın seyrini değiştirecek ifadeler verdi. Daha fazlası için Akşam Postası.
03 Şubat 2021, Çarşamba 18:02 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Öğrenci misiniz, terörist mi? Devamını oku...
- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü: İstifa etmem asla söz konusu değil. Devamını oku...
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- 4 gencin sır ölümünde aileden olayın seyrini değiştirecek ifadeler. Devamını oku...
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Dünya
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Magazin
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Spor
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Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- Nohut yemeği
- Şehriyeli pirinç pilav
- Magnolia
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