Türkiye Akşam Postası | 3 Şubat 2021

Akşam Postası | 3 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 3 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili açıklamasında 'Öğrenci misiniz, terörist mi?' ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü, 'İstifa etmem asla söz konusu değil.' dedi. 4 gencin sır ölümünde aileler olayın seyrini değiştirecek ifadeler verdi. Daha fazlası için Akşam Postası.

03 Şubat 2021, Çarşamba 18:02 Son Güncelleme:
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  • Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Öğrenci misiniz, terörist mi? Devamını oku...
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Dünya

Magazin

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Spor

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yoğurt çorbası
  • Nohut yemeği
  • Şehriyeli pirinç pilav
  • Magnolia

Tarifler için tıklayın


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