Akşam Postası | 3 Şubat 2022

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Devamını oku...

Yarıyıl tatili için açıklama geldi! Bakan Özer duyurdu...Devamını oku...

Sağanak yağış sonrası hayat durdu! İş yerleri, arabalar sular altında kaldı...Devamını oku...

'Yunan denizindesin, tekneyi batırırız' tacizlerine boyun eğmedi! 'Burası uluslararası karasuları, siz kimsiniz!' Devamını oku...

İstanbulkart bedellerine büyük zam! Öğrenci kartı, mavi kart, indirimli kart...Devamını oku...

ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü. Devamını oku...

Kanserle mücadelede önemli gelişme: Tek testle 4 tanı. Devamını oku...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un patlak vermesinden iki yıl sonra, yüksek aşılama oranları, daha hafif Omicron varyantı ve kışın bitmesi nedeniyle Avrupa'nın yakında uzun bir huzur dönemine girebileceğini söyledi. Devamını oku...

Dünya Facebook'u siliyor! Kullanıcı sayısı düştü. Devamını oku...

Ukrayna'dan açıklama: Türkiye'de yapılmasından mutluluk duyarız. Devamını oku...

Geçtiğimiz sezon ekrana gelen Son Yaz dizisinde ‘Fatih Doğanay’ karakterine hayat veren Emre Karayel aldığı haberle yıkıldı. Emre Karayel’e sevenleri ve yakın dostlarından destek mesajları geldi. - Devamını oku

Survivor All Star’ın, iddialı kadroları açıklandığında herkesin görüşü bu yıl kıran kırana mücadelelerin olacağı şeklindeydi. Ancak gelinen noktada mücadele artık oyunlarda değil, duygusal alanda dönmeye başladı. Aslında durum biraz karışık olsa da ben özetlemeye çalışayım.... – Devamını oku

İkinci kez boşanma karar alan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti cephesinde sular durulmuyor. Yeniden barışmaları beklenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, evliliğini kurtarmaya çalışıyordu. Ancak Burcu Kıratlı'dan flaş bir hamle geldi. Bu hamlesi boşanacaklarını adeta kesinleştirdi. - Devamını oku

48 yaşındaki Songül Karlı sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Oğlundan bu nedenle uyarı bile alan Karlı, kulak asmıyor. Karlı, son olarak sıfır makyaj hali ile dikkat çekti. - Devamını oku

Galatasaray'dan Diagne için şok karar: UEFA listesinde yok! - Devamını oku...

Gedson Fernandes transferinin perde arkası: Galatasaray son anda hamle yapmak istedi, oyuncu reddetti. - Devamını oku...

Eskişehirspor'un alt yapısında forma giyen Egehan Has, özel bir spor salonundan video paylaştı. Has, paylaşımında Galatasaray formasıyla göründüğü için kulüp, oyuncuyla yolları ayırdığını açıkladı. - Devamını oku...

Antalyaspor bir süredir forvet transferi için mesai harcıyordu. Nihayet arayışlar sonra erdi ve dünya yıldızı forvet Luiz Adriano ile anlaşıldı. - Devamını oku...