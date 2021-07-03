Türkiye Akşam Postası | 3 Temmuz 2021

Akşam Postası | 3 Temmuz 2021

Türkiye

Akşam Postası | 3 Temmuz 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Koronavirüse yakalananlar dikkat! Tek doz aşı uygulanacak. 'Tosuncuk' bu akşam Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji peş peşe uyarmıştı! Şile'de bir mahalle sular altında kaldı. Daha fazlası için Akşam Postası.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 17:49 Son Güncelleme:
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Koronavirüse yakalananlar dikkat! Tek doz aşı uygulanacak -Devamını oku...

'Tosuncuk' bu akşam Türkiye'ye geliyor -Devamını oku...

Meteoroloji peş peşe uyarmıştı! Şile'de bir mahalle sular altında kaldı -Devamını oku...

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