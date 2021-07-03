Akşam Postası | 3 Temmuz 2021

Koronavirüse yakalananlar dikkat! Tek doz aşı uygulanacak -Devamını oku...

'Tosuncuk' bu akşam Türkiye'ye geliyor -Devamını oku...

Meteoroloji peş peşe uyarmıştı! Şile'de bir mahalle sular altında kaldı -Devamını oku...

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Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı 8'e yükseldi -Devamını oku...

Dev timsah sokakta dolaşırken görüldü -Devamını oku...

Kanada felaketi yaşıyor! Bir köy haritadan silindi -Devamını oku...

"Taş Bebek" lakaplı sanatçısı Gönül Yazar, yıllar önce bir yanında Kemal Sunal, bir yanında Kartal Tibet ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak duygusal satırlara yer verdi. - Devamını oku

Klip için 1 hafta kampa giren Aleyna Tilki, 3 kilo verdi. Son halini paylaşan Tilki'ye yorum ve beğeni yağdı. - Devamını oku

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kartal Tibet geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu. 83 yaşındaki usta oyuncu bugün ise son yolculuğuna uğurlandı. - Devamını oku

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle hafızalara kazınan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda Lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı. Boğaç Aksoy’dan yeni haber geldi. - Devamını oku

Vitor Pereira'nın gelişinde Emre Belözoğlu detayı! Başarılı olamazsa... -Devamını oku...

Adana Demirspor'dan yeni bomba! Belhanda sonrası... -Devamını oku...

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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui sürprizi -Devamını oku...