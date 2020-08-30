Akşam Postası | 30 Ağustos 2020

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarında da değişime gidilmişti. Albert Riera ve Scott Piri'nin ardından Hakan Balta da teknik ekibe katılmaya hazırlanıyor. - Devamını oku...

Barcelona'dan ayrılma planlarını somut eylemlere dönüştürmeye başlayan Lionen Messi, kulübün yapacağı toplu PCR testlerine girmedi. Messi'nin bu hareketi ayrılığın ilk ciddi eylemi olarak nitelendiriliyor. - Devamını oku...

Galatasaray'da bir türlü istediği forma şansını bulamayan ve 20 yaşına gelen Yunus Akgün ayrılabilir. Fatih Terim'in en sıkışık zamanlarda bile kullanmadığı oyuncu için Göztepe devrede. - Devamını oku...

Liverpool'un çılgın teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'dan ayrılmanın eşiğinde olan Lionel Messi ile ilgili konuştu. Klopp, Messi'yi Premier Lig'de görmek istediğini söyledi ve Liverpool ihtimaliyle ilgili konuştu. - Devamını oku...

Forvet konusunda sorunları olan Beşiktaş, Cyle Larin'i satıp ileriye takviye yapmak istiyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemeyen Beşiktaş, Larin'i göndermekten vazgeçti. Larin'in ligi götürebileceğine karar verildi. - Devamını oku...