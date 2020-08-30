Türkiye Akşam Postası | 30 Ağustos 2020

Akşam Postası | 30 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 30 Ağustos 2020

Zafer Bayramı kutlu olsun! Bu pazar neler oldu, şöyle bir bakalım. İşte günün öne çıkan tüm gelişmeleri. Akşam Postası her zamanki saatinde karşında.

30 Ağustos 2020, Pazar 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

Dünya

Magazin

  • Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Photoshop yapılmış' yorumu gelince tepkisini göstermekte geç kalmadı. Devamını oku...
  • Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam konser serisinin dördüncüsü ile Harbiye Cemil Topuzlu Açikhava Sahnesi'nde yerini aldı. Tilbe’yi izlemeye giden Berkay’ın, tüm uyarılara rağmen maske takmaması seyircilerden tepki topladı. Devamını oku...
  • Ünlü sunucu Esra Erol, programı yeni sezona başlamadan önce sahibi olduğu Butik Ada Hotel’i tadilata soktu. Devamını oku...

Spor

  • Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarında da değişime gidilmişti. Albert Riera ve Scott Piri'nin ardından Hakan Balta da teknik ekibe katılmaya hazırlanıyor. - Devamını oku...
  • Barcelona'dan ayrılma planlarını somut eylemlere dönüştürmeye başlayan Lionen Messi, kulübün yapacağı toplu PCR testlerine girmedi. Messi'nin bu hareketi ayrılığın ilk ciddi eylemi olarak nitelendiriliyor. - Devamını oku...
  • Galatasaray'da bir türlü istediği forma şansını bulamayan ve 20 yaşına gelen Yunus Akgün ayrılabilir. Fatih Terim'in en sıkışık zamanlarda bile kullanmadığı oyuncu için Göztepe devrede. - Devamını oku...
  • Liverpool'un çılgın teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'dan ayrılmanın eşiğinde olan Lionel Messi ile ilgili konuştu. Klopp, Messi'yi Premier Lig'de görmek istediğini söyledi ve Liverpool ihtimaliyle ilgili konuştu. - Devamını oku...
  • Forvet konusunda sorunları olan Beşiktaş, Cyle Larin'i satıp ileriye takviye yapmak istiyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemeyen Beşiktaş, Larin'i göndermekten vazgeçti. Larin'in ligi götürebileceğine karar verildi. - Devamını oku...
  • Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan kazandı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Kremalı mantar çorbası tarifi
  • Tavuk sote tarifi
  • Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi
  • Sütlaç

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınını sunan Nilgün Balkaç, canlı yayında baygınlık geçirdi. Balkaç'ın o anları kameralara yansıdı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Akdeniz’de dengeyi değiştirecek gemiler
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Dış politikada dostları çoğaltmak...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 30 Ağustos özel çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL