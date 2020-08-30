Akşam Postası | 30 Ağustos 2020
Zafer Bayramı kutlu olsun! Bu pazar neler oldu, şöyle bir bakalım. İşte günün öne çıkan tüm gelişmeleri. Akşam Postası her zamanki saatinde karşında.
30 Ağustos 2020, Pazar 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni. -Devamını oku...
- Devletin zirvesi 30 Ağustos zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. -Devamını oku...
- "Eğitim" ve "otomotiv"de vergi düzenlemesi. -Devamını oku...
- Mehmet Ceyhan'dan antikor ve anne sütü koruyuculuğu açıklaması. -Devamını oku...
- Antalya'da 65 bin turiste corona virüs testi yapıldı. -Devamını oku...
Dünya
- İkinci dalganın merkezi üniversiteler olabilir. -Devamını oku...
- Kabe tekrar ibadete açılıyor. -Devamını oku...
Magazin
- Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Photoshop yapılmış' yorumu gelince tepkisini göstermekte geç kalmadı. Devamını oku...
- Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam konser serisinin dördüncüsü ile Harbiye Cemil Topuzlu Açikhava Sahnesi'nde yerini aldı. Tilbe’yi izlemeye giden Berkay’ın, tüm uyarılara rağmen maske takmaması seyircilerden tepki topladı. Devamını oku...
- Ünlü sunucu Esra Erol, programı yeni sezona başlamadan önce sahibi olduğu Butik Ada Hotel’i tadilata soktu. Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarında da değişime gidilmişti. Albert Riera ve Scott Piri'nin ardından Hakan Balta da teknik ekibe katılmaya hazırlanıyor. - Devamını oku...
- Barcelona'dan ayrılma planlarını somut eylemlere dönüştürmeye başlayan Lionen Messi, kulübün yapacağı toplu PCR testlerine girmedi. Messi'nin bu hareketi ayrılığın ilk ciddi eylemi olarak nitelendiriliyor. - Devamını oku...
- Galatasaray'da bir türlü istediği forma şansını bulamayan ve 20 yaşına gelen Yunus Akgün ayrılabilir. Fatih Terim'in en sıkışık zamanlarda bile kullanmadığı oyuncu için Göztepe devrede. - Devamını oku...
- Liverpool'un çılgın teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'dan ayrılmanın eşiğinde olan Lionel Messi ile ilgili konuştu. Klopp, Messi'yi Premier Lig'de görmek istediğini söyledi ve Liverpool ihtimaliyle ilgili konuştu. - Devamını oku...
- Forvet konusunda sorunları olan Beşiktaş, Cyle Larin'i satıp ileriye takviye yapmak istiyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemeyen Beşiktaş, Larin'i göndermekten vazgeçti. Larin'in ligi götürebileceğine karar verildi. - Devamını oku...
- Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli safkan kazandı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Kremalı mantar çorbası tarifi
- Tavuk sote tarifi
- Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi
- Sütlaç
Günün videosu: TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınını sunan Nilgün Balkaç, canlı yayında baygınlık geçirdi. Balkaç'ın o anları kameralara yansıdı.