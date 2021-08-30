Akşam Postası | 30 Ağustos 2021

Herkes Atatürk’ü çay partisinde sanıyordu! Büyük zaferin çok çapıcı detayı… Devamını oku...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Amacımız 100. yılda bu projeyi tamamlamak. Devamını oku...

İstanbul’un taksi sorunu! İşte en çok şikayet gelen ilçe Esenyurt... Devamını oku...

Korkutan açıklama: Kırmızı alarm vermeye başladık! Devamını oku...

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! Saldırıdan yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı. Devamını oku...

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu saatlere dikkat! Yağış geliyor... Devamını oku...

Afgan halk müziği sanatçısı Taliban tarafından öldürüldü. Devamını oku...

Hindistan'da yeni salgın! 68 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...

Dudak uçuklatan kazanç! 12 yaşındaki çocuk yaz tatilinde 3,3 milyon TL kazandı. Devamını oku...

Afganistan'daki bankalarda nakit tükendi, gıda için bile para bulamayabilirler. Devamını oku...

Demet Akbağ, merhum eşi Zafer Çika’nın doğum tarihinde duygusal bir paylaşım yaptı. - Devamını oku

Uzun zamandır evlilik hazırlığı yapan iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğünlerini erteledi. - Devamını oku

Şarkıcı Doğuş şu sıralar ailesiyle birlikte Antalya’da tatil yapıyor. Antalya’da tekne turuna çıkan Doğuş, ölümden döndü. - Devamını oku

Mine Tugay, ıssız bir sahilde güzel havanın ve denizin tadını çıkardı. - Devamını oku





Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya kazandı. - Devamını oku...

Türkiye-Karadağ maçının hakemi Benoit Bastien oldu - Devamını oku...

Beşiktaş Umut Meraş'ı resmen kadrosuna kattı. - Devamını oku...

Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları yine erken başladı. Göztepe'de Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Henüz 3'üncü haftası geride kalan ligde önce Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor ve şimdi de Göztepe'de ayrılık yaşandı. - Devamını oku...

Kayserispor'un genç oyuncusu Emre Demir için PSG ve Barcelona iddiaları ortaya atılmıştı. Son haberlere göre Barcelona, transferi 4 milyon euro'ya bitirdi. - Devamını oku...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 3.5 milyon lira değerindeki Mercedes marka arabası Üsküdar'da çalınmıştı. 15 Ağustos Pazar günü ailesinin evinin önündeki güvenlik kulübesinden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen şüpheliler yakalandı. - Devamını oku...