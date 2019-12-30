Akşam Postası | 30 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli otomobilde başta şahsım olmak üzere siparişleri almaya başladık. Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler." dedi. Devamını oku...

Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili tezkere Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Devamını oku...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "rüşvet istedi" iddiasını ortaya atan Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Devamını oku...

İstanbul'da etkisini arttıran fırtına ile ilgili turuncu alarm verildi. Beylikdüzü'nde bir ilkokulun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Ümraniye, Çatalca ve Şişli'de ise fırtınadan ağaç devrildi. Devamını oku...

İstanbul'da 1 Ocak Çarşamba günü İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler), özel halk otobüsleri, metro, füniküler, tramvay, nostaljik tramvay, teleferik, Şehir Hatları Vapurları, toplu ulaşıma entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak. Devamını oku...

CEO Gürcan Karakaş Türkiye'nin yerli otomobilinin ön siparişleri açıklama yaptı. Devamını oku...

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "Simit Sarayı, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı. Devamını oku...

Aylardır maaş alamayan öğretmen ve velilerin eylemleri nedeniyle zor günler geçiren Doğa Koleji, İTÜ Vakfı’nın oldu. Devamını oku...

Samsun’da diş teknisyeni Cevdet Akdoğan'ın , 5 ay önce 168 bin lira vererek satın aldığı sıfır kilometre cip, üst üste arıza çıkardı. Firma hakkında suç duyurusunda bulunan Akdoğan, "Sıfır araçla 5 kez yolda kaldım. Korkuyorum, tiksindim artık bu araçtan. Arkadaşlarım arasında da alay konusu oldum” dedi. Devamını oku...





Dünya

Somali istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu. Devamını oku...

Geçtiğimiz yıl başlattığı 'Gelecek için Cuma' eylemleriyle, iklim krizi eylemlerinin fitilini ateşleyen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in babası ilk kez konuştu. Baba Svante Thunberg, bu eylemlerin başta 'kötü bir fikir' olduğuna inandığını söyledi. Devamını oku...

Avustralya'da iki balıkçı okyanusta boğulmak üzere olan koalanın hayatını kurtardı. Devamını oku...





Spor

-Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı - Devamını oku...

-Süper Lig'de ilk yarı sonunda puan durumu ve haftanın sonuçları şöyle - Devamını oku...

-Ligin ilk yarısında hangi hakem ne yaptı? Hakemlerin karnesi için - Devamını oku...

-Roma, kulübün satışı için görüşmelere başlandığını duyurdu. Kulübün ABD'li patronu, Roma'yı bir başka ABD'liye satıyor - Devamını oku...





Magazin

'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı 'Açelya' karakteriyle dikkat çeken Hayal Köseoğlu'nun Caner Şahin ile birlikte olan fotoğraflarını silmesi ayrılık ihtimalini akıllara getirdi. -Devamını oku...

Instagram hesabında yaklaşık bin fotoğrafı olan Eliz Sakuçoğlu, dün gece bütün fotoğraflarını sildi. Sakuçoğlu’nun takipçileri sabah uyandıklarında büyük şaşkınlık yaşadı. -Devamını oku...

George Michael’ın üçüncü ölüm yıl dönümünde kız kardeşi ölmüştü. Şarkıcının ölümünü atlatamayan kardeşinin kırık kalp sendromundan hayatını kaybettiği açıklandı. -Devamını oku...

Şarkıcı Deniz Seki konser verdiği sahnede büyük bir şok yaşadı. Sahne ve aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyen Deniz Seki, sahneden düştü. -Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Avustralya'da iki balıkçı okyanusta boğulmak üzere olan koalanın hayatını kurtardı. - Devamını oku...





Günün videosu

-İstanbul'da etkisini arttıran fırtına ile ilgili turuncu alarm verildi. Beylikdüzü'nde bir ilkokulun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Ümraniye, Çatalca ve Şişli'de ise fırtınadan ağaç devrildi. - Devamını oku...





Günün şarkısı