Akşam Postası | 30 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Aylin Sözer'i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız tutuklandı, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı, Ahmet Nur Çebi ikinci kez corona virüse yakalandı.
30 Aralık 2020, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
- Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi! "Tıpkı 2012 gibi olacak" Devamını oku...
- Şişli'de bir tıp merkezinde bıçaklı bir saldırganın hemşireyi rehin aldığı iddia edildi. Devamını oku...
- Aylin Sözer'in katil zanlısı, Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmaya çalışmış. Devamını oku...
- Kuşadası açıklarında deprem! İzmir de hissetti. Devamını oku...
- Aylin Sözer'i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız tutuklandı. Devamını oku...
- Esnafa kira ve hibe destek başvuruları bugün başladı. Devamını oku...
- Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı. Devamını oku...
Dünya
- Prof Dr. Uğur Şahin: Corona virüs en az 10 yıl hayatımızdan çıkmayacak. Devamını oku...
- Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama oldu, 5 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...
- AstraZeneca-Oxforf corona virüs aşısına ilk onay geldi. Devamını oku...
- ABD'de corona virüs tedavisi gören eşini öldüren avukat intihar etti. Devamını oku...
Magazin
- O Ses Türkiye yılbaşı 2021 özel programının konukları belli oldu! Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi -Devamını oku...
- Hakan Altun ile sevgilisi Gonca Vuslateri evleniyor mu? -Devamını oku....
- Hayko Cepkin, Pamukkale'de balondan paraşütle atladı -Devamını oku...,
- Pandemiyle birlikte tüm dünyada ilginç maske tasarımları ortaya çıktı. Ancak Pınar Altuğ’un bu konudaki tercihi ‘en kötü tasarımlar’ listesinde üst sıralara aday -Devamını oku...
- Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal anne oluyor -Devamını oku...
Spor
- Ersun Yanal istifa mı edecek? Başkandan toplantı talep etti -Devamını oku...
- Ahmet Nur Çebi ikinci kez corona virüse yakalandı -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- Pideli köfte
- Mevsim salata
- İrmikli kesme tatlısı
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