Türkiye Akşam Postası | 30 Aralık 2020

Akşam Postası | 30 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 30 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Aylin Sözer'i öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız tutuklandı, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı, Ahmet Nur Çebi ikinci kez corona virüse yakalandı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem

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  • Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı. Devamını oku...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dünya

  • Prof Dr. Uğur Şahin: Corona virüs en az 10 yıl hayatımızdan çıkmayacak. Devamını oku...
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Magazin

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Spor

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Domates çorbası
  • Pideli köfte
  • Mevsim salata
  • İrmikli kesme tatlısı

Tarifler için tıklayın

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