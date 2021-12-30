Türkiye Akşam Postası | 30 Aralık 2021

Akşam Postası | 30 Aralık 2021

Türkiye

Akşam Postası | 30 Aralık 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı genelgesi' MEB'den flaş karar: Bakan açıkladı! Yüz yüze eğitim... Meteoroloji uyarmıştı, Antalya'da fırtına felaketi! Çatılar uçtu, okullar tatil edildi. Daha fazlası için Akşam Postası.

30 Aralık 2021, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı genelgesi' -Devamını oku...

MEB'den flaş karar: Bakan açıkladı! Yüz yüze eğitim... -Devamını oku...

Meteoroloji uyarmıştı, Antalya'da fırtına felaketi! Çatılar uçtu, okullar tatil edildi -Devamını oku...

Korkunç olay! 'Kızımı ben atmadım babası olan komşum attı' -Devamını oku...

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz'un sevgilisi ortaya çıktı. Gazoz'un sevgilisi güzelliğiyle gündem oldu. - Devamını oku

İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'e aldığı yeni yıl hediyesi dudak uçuklattı. - Devamını oku

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada kendisine gelen eleştirilere verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak kendi ve eşi için yapılan yoruma kayıtsız kalamadı. - Devamını oku

‘Baba’ isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş’tan üzücü bir haber geldi. Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş koronavirüse yakalandı. - Devamını oku

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SIRADAKİ HABER Meteoroloji uyarmıştı, Antalya'da fırtına felaketi! Çatılar uçtu, okullar tatil edildi