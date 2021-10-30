Akşam Postası | 30 Ekim 2021

G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı -Devamını oku...

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu -Devamını oku...

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını! -Devamını oku...

El freni çekilmeyen kamyonlar 4 otomobili ezdi! -Devamını oku...

'Muz yeme' paylaşımı yapan 8 Suriyeli gözaltında -Devamını oku...

İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı -Devamını oku...

MSB duyurdu! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

Mecburi refakatçilere 'özel hastanelere ücret ödemeyin' uyarısı -Devamını oku...

Türkiye'den ABD'ye Ermeni terörist tepkisi -Devamını oku...

ABD bunu konuşuyor! 38 haftalık bebek 6,3 kilo doğdu -Devamını oku...

Rusya'da vaka sayısında yeni rekor! -Devamını oku...

Şu sıralar Burak Deniz ile ayrıldığı iddialarıyla gündeme gelen Didem Soydan, Instagram hesabından iddialı pozlarına hız verdi. Son olarak siyah elbisesi ile çekildiği karelerini paylaştı. Soydan'a beğeni yağdı. - Devamını oku...

TRT 2'de Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan usta oyuncu Özgür Ozan, Kanal D'de 16'ncı sezonuyla ekranda olan 'Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı karakterine hayat veriyor. Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın'da 'Selami' karakteri ile hafızalara kazınan Özgür Ozan, iki karakter hakkında yorum yaptı. - Devamını oku...

Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir süredir aşk yaşıyor. Hadise’nin Dinçerler Ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildiği iddia edilmişti. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. - Devamını oku...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da yaptığı soru-cevap ile takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinden gelen soru karşısında çılgına döndü. - Devamını oku...

Mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral ile Hakan Baş'ın geçen günlerde boşandığı iddia edilmiş, çift bu haberleri yalanlamıştı. Evliliğinin üzerine kara bulutlar dolaşan Bensu Soral, Hande Erçel ve bir grup arkadaşıyla birlikte soluğu New York'ta aldı. - Devamını oku...

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Aksoy, setlere dönmek için hazır olduğunu söyleyerek hayranlarını sevindirdi. - Devamını oku...





Radamel Falcao ayın futbolcusu seçildi -Devamını oku...

Feghouli'den Türk vatandaşlığı hamlesi _Devamını oku...