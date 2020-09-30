Akşam Postası | 30 Eylül 2020
Bugün neler oldu, şöyle bir bakalım. İşte günün öne çıkan tüm gelişmeleri. Akşam Postası her zamanki saatinde karşında.
30 Eylül 2020, Çarşamba 17:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Fahrettin Koca'dan izolasyon çağrısı. -Devamını oku...
- Benzin fiyatlarına zam geliyor. -Devamını oku...
- Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümünde daire sahibinin ifadeleri ortaya çıktı. -Devamını oku...
- Sosyal medya düzenlemesi 1 Ekim tarihinde başlıyor. -Devamını oku...
- TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı. -Devamını oku...
- Mansur Yavaş'tan, Meral Akşener'e hayırlı olsun ziyareti. -Devamını oku...
- Uzmanlardan dolu yağışı açıklaması: Devam edecek. -Devamını oku...
- Toplu taşıma ve konaklama tesisleri için yeni tedbir kararı. -Devamını oku...
- Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı. -Devamını oku...
- Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihleri belli oldu. -Devamını oku...
Dünya
- Paris'teki patlama sesinin sebebi belli oldu. -Devamını oku...
- Cephedeki Azerbaycan askerleri duygularını paylaştı. - Devamını oku...
- FarmVille oyunu tamamen kapatılıyor. - Devamını oku...
- Siber güvenlik uzmanları, yeni sürümü Kasım ayında piyasaya sürülecek olan popüler oyun konsolu PlayStation'a yönelik son dönemde kimlik avcıları ve dolandırıcılar arasında artan bir ilgi olduğunu fark etti.. - Devamını oku...
- Spotify, kişiselleştirilmiş çalma listesi Zaman Kapsülü’nün yeni versiyonunu kullanıma sundu.. - Devamını oku...
- Batman'e karşı savaşan kötü kahraman Joker'in ilk ortaya çıkışının 80'inci yılına özel bir belgesel çekildi.. - Devamını oku...
- Sacha Baron Cohen’in gösterildiği yıl yüksel hasılat elde eden ancak eleştiri de alan komedisi Borat'ın merakla beklenen devam filmi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.. - Devamını oku...
- Son yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Billie Eilish'ın belgeseli için yayın tarihi açıklandı. Belgesel, dinlenme rekorları kıran ve Eilish'i Grammy rekortmeni yapan albümün çıkış hikayesini anlatıyor.. - Devamını oku...
- Taylor Swift, 2012'de hayatını kaybeden efsanevi şarkıcı Whitney Houston'ın Billboard 200 listesinde zirvede kalma rekoruna ulaştı.. - Devamını oku...
Magazin
- Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi. Devamını oku...
- Erzincan’da bedelli askerlik yapan Survivor sunucusu Murat Ceylan, terhis olduktan sonra sosyal medyadan paylaştığı koğuş videosu nedeniyle "Emre itaatsizlik" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Ceylan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "İyi niyet mağduru oldum. Komutanlarım üstlerim herkes bu durumdan haberdar ama ben sonuçta vatani görevi yaptım" dedi. Devamını oku...
- Medya patronu Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine 'Terbiyesiz, haram zıkkım olsun' diyen söz yazarı ve besteci Şehrazat'a dava açıyor. Devamını oku...
Spor
- Beşiktaş'ta beklenmedik bir istifa yaşandı. Futbol Direktörü Ali Naibi görevinden istifa ettiğini açıkladı. - Devamını oku...
- Ozan Kabak, Schalke'nin Werder Bremen'e 3-1 yenildiği maçta rakibinin düştüğü yere doğru tükürmüş ve bu hareketinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür mesajı yayınlamıştı. Ancak milli stoper 5 maç ceza almaktan kurtulamadı. - Devamını oku...
- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Glasgow Rangers'la karşılaşacak. Yarın oynanacak maç için İskoçya'ya giden takımda sakatlıkları bulunan Saracchi ve Arda Turan yer almadı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- Pırasa yemeği
- Nohut salatası
- Elmalı kurabiye
Günün videosu
Covid-19 salgınından dolayı her gün takmak durumunda olduğumuz medikal maskelerin üretim süreci kaydedildi.