Akşam Postası | 30 Eylül 2020

Toplu taşıma ve konaklama tesisleri için yeni tedbir kararı.

Paris'teki patlama sesinin sebebi belli oldu. -Devamını oku...

FarmVille oyunu tamamen kapatılıyor. - Devamını oku...

Siber güvenlik uzmanları, yeni sürümü Kasım ayında piyasaya sürülecek olan popüler oyun konsolu PlayStation'a yönelik son dönemde kimlik avcıları ve dolandırıcılar arasında artan bir ilgi olduğunu fark etti.. - Devamını oku...

Spotify, kişiselleştirilmiş çalma listesi Zaman Kapsülü’nün yeni versiyonunu kullanıma sundu.. - Devamını oku...

Batman'e karşı savaşan kötü kahraman Joker'in ilk ortaya çıkışının 80'inci yılına özel bir belgesel çekildi.. - Devamını oku...

Sacha Baron Cohen’in gösterildiği yıl yüksel hasılat elde eden ancak eleştiri de alan komedisi Borat'ın merakla beklenen devam filmi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.. - Devamını oku...

Son yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Billie Eilish'ın belgeseli için yayın tarihi açıklandı. Belgesel, dinlenme rekorları kıran ve Eilish'i Grammy rekortmeni yapan albümün çıkış hikayesini anlatıyor.. - Devamını oku...