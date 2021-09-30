Akşam Postası | 30 Eylül 2021

Erdoğan'dan sert çıkış! 'Ya paramızı ya uçaklarımızı verecekler' Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesinin bin taksilik bölümü UKOME toplantısında oy çokluğu ile 9. kez reddedildi.Devamını oku...

Su altı aracıyla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü 3 üsteğmen cihazın şarjın bitince yakalandı. Devamını oku...

Kaymakam hakkında skandal iddia: Öğretmeni sınıftan kovdu!Devamını oku...

Seda Sayan’da dans eden doktor ve TTB’den açıklama geldi! ‘Göbek attı’ diye mi inceleme başlatıldı… Devamını oku...

Erdoğan: Bu adam beni ciddi manada rahatsız ediyor! Devamını oku...

Dr. Özlem Türeci açıkladı! 12 veya 18 ayda bir aşı...Devamını oku...

Putin'in çevirmeni hayrete düşürdü Trump'ın aklını karıştırmak için...Devamını oku...

İsrail askerleri öldürmüştü! Filistinli genci binlerce kişi uğurladı. Devamını oku...

Futbolcu sevgilisi Gerard Pique ve iki oğlu Sasha - Milan ile birlikte Barcelona'da yaşayan 44 yaşındaki Shakira, kentteki bir parkta gezintiye çıktı. Shakira ve ailesi saldırıya uğradı. Shakira, olayı ağlaya ağlaya anlattı. - Devamını oku...

Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan "Cicişler" olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy, "Erkek arkadaşım olduğu için cinsel içerikli video ve fotoğraf gönderdim. Bana cinsel içerikli gönderdiği mesajlar duruyor. Benim kendisine dava açmam gerekirdi" ifadelerini kullanarak kendisini savundu. - Devamını oku...

Oyuncu Bahar Şahin, Trabzon’u adeta kapı komşusu yaptı. Futbolcu aşkı Dorukhan Toköz ile ilişkilerine ikinci bir şans veren çift ayrı duramıyor. Bahar Şahin, sevgilisinin yanından ayrılmıyor. - Devamını oku...

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta D Magazin'den Asiye Acar'a röportaj vermiş, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı" demişti. Ünlü türkücünün sözleri, Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Adalet Sara'yı kızdırdı. Ahmet Tatlıses de annesi Adalet Sara'nın açıklamasına kalp emojisiyle destek verdi. - Devamını oku...

Survivor 2021 yarışmasında sergilediği performansla adını duyuran ve ilerleyen bölümlerde gösterdiği çaba ile şampiyonluğa kavuşan pehlivan İsmail Balaban, geçtiğimiz aylarda nişanlısından ayrılmıştı. İsmail Balaban, şimdi ise aynı yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşıyor. İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikilisi hayranlarının objektiflerine yansıdı. İşte İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın o görüntüsü... - Devamını oku...

Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi, kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyiyor. Sezon sonunda Chelsea'ye dönecek olan oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak isteyip istemediği sorusu ile beraber birçok soruyu cevapladı. - Devamını oku...

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Domagoj Vida takımla çalışmalara başladı. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de gribal enfeksiyon nedeniyle son antrenmana katılamayan Mesut Özil, Olympiakos maçının kadrosundan çıkarıldı. Özil bu akşam forma giyemeyecek. - Devamını oku...

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı. - Devamını oku...

Bu akşam Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Marsilya'da teknik direktörü Jorge Sampaoli, maç önü basın toplantısında konuştu. - Devamını oku...



