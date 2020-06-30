Akşam Postası | 30 Haziran 2020

Gündem

1 milyon işyeri için yeni dönem! Berbere, terziye doktor şartı. Devamını oku...

ODTÜ'lü İrem'in üniversite bahçesinde öldüğü kazada sürücünün cezası belli oldu. Devamını oku...

Kayıp İkranur Tirsi'den kahreden haber geldi. Devamını oku...

İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.Devamını oku...

Elektriğe zam yapılmayacak.Devamını oku...

BOTAŞ'tan doğal gaza indirim geldi.Devamını oku...

Kanal İstanbul projesi ile ilgili çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı.Devamını oku...

ABD'de yaşayan kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede etkili ilacın bulunduğunu açıkladı. Devamını oku...

Bodrum'da 25 liraya satılan pide 25 km mesafede 184 lira oluyor. Devamını oku...

Dünya

Çin'in yalanladığı iddia: Uygur Türklerine toplu kısırlaştırma uygulanıyor. Devamını oku...

Yunanistan, 28 Şubat'ta kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nın 1 Temmuz'da açılacağını duyurdu. Devamını oku...

50 tecavüzle anılan Joseph DeAngelo isimli seri katil 13 cinayeti kabul etti. Devamını oku...

Arjantin'de keşfedilen bu kozalak fosili, yaklaşık 160 milyon yıl önce meydana gelen volkanik patlamayla türü yok olan iğne yapraklı Araucaria mirabilis ağacına ait. - Devamını oku...

Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışından getirilen elektrikli araç bataryalarına yıl sonuna kadar gümrük vergisi getirildi. - Devamını oku...

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’da yaz indirimi başlıyor. 30 Haziran ile 15 Temmuz arasında spor ve yarış oyunları indirimli fiyatlarla satılacak. - Devamını oku...

TikTok, kişisel verilerinizi sızdırıyor olabilir. Reddit’te yapılan paylaşıma göre bir kullanıcı TikTok’un topladığı verileri ‘tersine mühendislik’ yaparak bulduğunu iddia etti. - Devamını oku...

Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğuna hamile olan Katy Perry, sevgilisi ile ayrı oldukları ve albüm satışlarının düştüğü dönemde intiharın eşiğine geldiğini itiraf etti. - Devamını oku...

Astronotların eğitimi için uzay kokusu parfümü geliştirildi - Devamını oku...

Corona virüsle mücadele konusunda önemli araştırmalara imza atan California Üniversitesi (UCSF) kendilerine şantaj yapan hacker'lara 1,14 milyon dolar fidye ödemek zorunda kaldı. - Devamını oku...

Hindistan'ın Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirdiği bildirildi. Söz konusu uygulamaların "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu" savunuldu. - Devamını oku...

Temmuz ayında ücretsiz olacak PlayStation Plus oyunları açıklandı - Devamını oku...

Magazin

Futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Çift bugün ikinci bebek mutluluğu yaşadı. Devamını oku...

Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğuna hamile olan Katy Perry, sevgilisi ile ayrı oldukları ve albüm satışlarının düştüğü dönemde intiharın eşiğine geldiğini itiraf etti. Devamını oku...

Ünlü isimler corona virüs döneminde milyonlarını yazlığa yatırdılar. Devamını oku...

Spor

Galatasaray Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek - Devamını oku...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Luigi Datome'nin yeni adresi İtalyan ekibi Olimpia Milano oldu. 3 yıllık anlaşma resmen açıklandı. - Devamını oku...

Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi. İşte rüya gibi başlayıp kâbus gibi biten serüvenden anlar. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, önümüzdeki sezon beraber çalışacağı isimleri belirlemeye başladı. Belözoğlu'nun istediği ilk isim Bursaspor'un sportif direktörlüğünden ayrılan Selçuk Erdoğan oldu. - Devamını oku...

Juventus 42 yaşındaki Buffon'la ve 35 yaşındaki Chiellini ile sözleşme uzattı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Domates çorbası

Humuslu tabuleli köfte

Perde pilavı

Ağlayan kek

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Günün videosu: Şempanzeler her gün şaşırtmaya devam ediyor. İnsanların uçurmak için eğitim aldığı drone'u gayet sakin bir biçimde uçurmayı başaran şempanze tebrikleri kabul etti.





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