Akşam Postası | 30 Haziran 2021

Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davası ile ilgili sosyal medyada dolaşan ve çocukların yazdıkları iddia edilen mektubun dosyada olmadığı belirtildi. Mektubun geçtiğimiz temmuz ayında Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde yaşanan başka bir istismar olayına ait olduğu belirlendi. -Devamını oku...

İstanbul Fikirtepe'de şort giydiği için kendisine hakaretlerde bulunan ve 'Senin baban g....' diyen şahsı olay anında telefonuna kaydeden Şebnem Tüfekçi görüntüleri paylaştı. O görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor. -Devamını oku...

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 6 kişi yakalandı -Devamını oku...

'Kadın Azmağı' ziyaretçi girişine kapatıldı! NASA paylaşmıştı -Devamını oku...

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Faroe Adaları'nda katliam! Ortalık kan gölüne döndü -Devamını oku...

Judo sınıfında dehşete düşüren anlar! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti -Devamını oku...

Annesi için Tanzanya'da çeşme yaptırdı -Devamını oku...

"Güldür Güldür" programı ile ekran başındaki seyirciyi kahkaha tufanına boğan, oyuncu Doğa Rutkay, tatil sezonunu açtı. Her sene İzmir Alaçatı'da bulunan evlerinde yazı geçiren Doğa Rutkay, fit halleri ile plajın adeta yıldızı oldu. 13 kilo verdiği bilinen Doğa Rutkay'dan havuz başı paylaşımı geldi. - Devamını oku...

Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Talu mezuniyet kıyafetiyle dikkat çekti. - Devamını oku...

İş insanı Gökmen Tanaçar ile Bebek’te bulunan yalı dairesinde gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine giren şarkıcı Tuğba Özerk, "Bir hayalimiz var" diyerek, eşinin düğün hediyesini açıkladı. - Devamını oku...

Şeyma Subaşı, yaklaşık altı aydır aşk yaşadığı ve 3 Haziran'da evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklamıştı. Mısırlı eski aşkı hakkında çıkan 'dolandırıcı' iddialarını reddeden Subaşı, sosyal medyada yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. - Devamını oku...

Manken Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş, Esquire dergisinin yaz sayısına konuştu. Akkuş, yeni projesini şöyle anlattı. Elon Musk'a teklif sunduğunu söyledi. - Devamını oku...

Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla dikkat çekiyor. Son olarak bir mobilya firmasının reklamlarından boy gösteren Evcen aynı zamanda bir bebek bezi reklamında da oğlu Karan ile yer aldı. Ve Fahriye Evcen yeni bombasını da patlattı… - Devamını oku...

Toni Kroos Almanya milli takımından emekli oldu - Devamını oku...

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür için Manchester City'den gelen 23 milyon euro'luk teklifi ilk kez açıkladı ve kabul etmediği için pişman olduğunu söyledi. - Devamını oku...

Fenerbahçe ile uzun süre adı anılan Rafael Benitez, Everton'ın başına geçti. Benitez ile Fenerbahçe'nin maddi şartlarda anlaşamadığı öğrenilmişti. - Devamını oku...

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın Liverpool'la olan kiralık sözleşmesi sona erdi. Ozan Kabak, kulübe, arkadaşlarına ve hocasına veda edip Almanya'nın yolunu tuttu. - Devamını oku...